Известная звездная чета Насти Каменской и Потапа недавно отправилась на очередной отдых в солнечную Турцию. Влюбленные показали парный образ, который заворожил сеть.

Популярная украинская певица Настя Каменских поделилась фотографией с мужем Потапом на своей странице в инстаграме. Хоть сейчас звезды находятся на отдыхе, они одинаково радуют поклонников новыми фотографиями.

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Парный образ Насти Каменских и Потапа

Звездные супруги позировали перед объективом в одной из комнат. Настя решила выбрать total-look в белых тонах. Она надела кроп-топ и мини шорты с высокой посадкой и завязкой на поясе, что демонстрировало ее талию и стройные ноги. Сверху женщина накинула жакет с коричневыми пуговицами.

Свой аутфит певица дополнила несколькими тонкими браслетами на руке и серьгами-кольцами. Также Настя сделала яркий макияж: она соединила коричневые тени на верхнем веке с изумрудными под глазами. Каменских завершила образ, накрасив губы нюдовой помадой.

Рэпер и продюсер Потап предстал в белой футболке с коричневыми горизонтальными полосками, совместив ее с бежевыми шортами. Стильно дополнила образ трендовая шляпа в тон.



Настя Каменских и Потап в Турции / Instagram / @kamenskux