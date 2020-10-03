Популярная украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, вместе с мужем Потапом недавно побывала в солнечной Турции. Супруги уже вернулись из романтического путешествия, однако артистка не прекращает делиться атмосферными фотографиями.

Звездные супруги провели несколько дней на берегу моря. Поскольку в этом году границы с большинством экзотических стран закрыты, то пара решила отправиться в популярную среди туристов Турцию. На личной странице в инстаграме, за которой следят более 5 миллионов пользователей сети, Настя поделилась фотографией с романтического ужина.

Читайте также На свидании в Турции: парный образ Насти Каменской и Потапа – фото

Закат в Турции: фото NK

Настя отправилась на ужин с любимым. На фото, которое обнародовала Каменских, хорошо видно ее макияж и прическу, которые добавили аутфиту сексуальности.

Однако внимание привлекает также невероятно красивая локация заведения, где пара решила провести вечер. Потап и Настя полакомились вкусными блюдами на террасе, что расположена на берегу моря. Артистка попросила мужа сделать фото на фоне заката. Кадр получился чрезвычайно атмосферным.

Этот закат запечатлелся в моем сердце и памяти. Благословенна жить в этом мире и видеть его красоту,

– написала под фото Настя Каменских.



Настя Каменских во время захода солнца в Турции / Instagram / @kamenskux