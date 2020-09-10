33-річна російська модель Галина Федорова загинула на відпочинку в Італії. Дівчина потонула в морі після того, як човен перекинувся. Її тіло знайшли рятувальники лише через годину після трагедії.

Про смерть моделі з Уфи Галини Федорової повідомила її мати Тетяна в інстаграмі. Жінка розповіла, що разом з другом донька відправилась на острів Сардинія, де разом вони планували відзначити день народження юнака. Вони взяли напрокат надувний човен, проте морська прогулянка закінчилась трагічно. Про це пише "Аргументы и факты".

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Галина Федорова вирішила скупатися. Як запевняє її мати, модель плавала дуже добре. Однак хвиля накрила човен і перекинула його. Вона намагалась врятуватись самостійно, але захлинулась водою. Хлопцю не вдалось знайти подругу. Лише за годину після трагедії тіло дівчини дістали з моря рятувальники. На той момент вона вже була мертвою.

Наразі обставини трагедії з'ясовуються. Припускають, що човен зайшов на рифи.

За словами матері загиблої Галини Федорової, її дочка закінчила модельні курси і займалася модельним бізнесом в Уфі, а в останні роки працювала і знімала житло в Парижі.