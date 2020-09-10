33-летняя российская модель Галина Федорова погибла на отдыхе в Италии. Девушка утонула в море после того, как лодка перевернулась. Ее тело нашли спасатели только через час после трагедии.

О смерти модели из Уфы Галины Федоровой сообщила ее мать Татьяна в инстаграме. Женщина рассказала, что вместе с другом дочь отправилась на остров Сардиния, где вместе они планировали отметить день рождения юноши. Они взяли напрокат надувную лодку, однако морская прогулка закончилась трагически. Об этом пишет "Аргументы и факты".

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Галина Федорова решила искупаться. Как уверяет ее мать, модель плавала очень хорошо. Однако волна накрыла лодку и опрокинула ее. Она пыталась спастись самостоятельно, но захлебнулась водой. Парню не удалось найти подругу. Лишь через час после трагедии тело девушки достали из моря спасатели. На тот момент она уже была мертвой.

Обстоятельства трагедии выясняются. Предполагается, что лодка зашла на рифы.

По словам матери погибшей Галины Федоровой, ее дочь закончила модельные курсы и занималась модельным бизнесом в Уфе, а в последние годы работала и снимала жилье в Париже.