Украинский телеведущий Анатолий Анатолич (Анатолий Яцечко Анатольевич) в интервью поделился семейной трагедией. Ему были 2,5 года, когда отца Анатолия жестоко убили в Кривом Роге.

Телеведущий дал интервью главному редактору издания "Гордон" Алесе Бацман, где и поделился историей, которая изменила его семью. По его словам, трагедия произошла в 1980-е (примерно 1986 год) – за проблем с наркотиками.

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В те времена только появились у нас наркотики. Мой отец тоже был с этим связан. И у него произошел конфликт с другом детства, потому что их двоих арестовали, моя бабушка спасла отца, а тот отсидел год,

– рассказал Анатолич.

Анатолий Анатолич в детстве / Фото "ТЕТ"

Когда друг отца вернулся из тюрьмы, он хотел отомстить отцу телеведущего. Тогда отец ведущего с мамой праздновали день рождения у одного из друзей, но решили поехать домой быстрее, чтобы поговорить с другим мужчиной, который взял с собой еще одного незнакомца в состоянии наркотического опьянения.

"Началась драка. А на улице висели одеяла, которые сушились на морозе. Отец там запутался, и его смертельно ранили ножом", – добавил шоумен. От ран отец ведущего умер в больнице, его мама застала там уже мертвым. Что касается незнакомца, то он умер в тюрьме, а друг его отца отсидел срок и вышел на свободу.

Смотрите полное интервью Анатолия Анатолича онлайн: