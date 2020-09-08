Український телеведучий Анатолій Анатоліч (Анатолій Яцечко Анатолійович) в інтерв'ю відверто поділився сімейною трагедією. Йому були 2,5 роки, коли батька Анатолія жорстоко вбили у Кривому Розі.

Телеведучий дав інтерв'ю головній редакторці видання "Гордон" Олесі Бацман, де й поділився історією, що змінила його сім'ю. За його словами, трагедія сталась у 1980-ті (приблизно 1986 рік) через проблеми з наркотиками.

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У ті часи тільки з'явилися у нас наркотики. Мій батько також був з цим пов'язаний. І у нього стався конфлікт з другом дитинства, тому що їх двох заарештували, моя бабуся спокутувала батька, а той відсидів рік,

– розповів Анатоліч.



Анатолій Анатоліч в дитинстві / Фото "ТЕТ"

Коли товариш батька повернувся з в'язниці, він хотів помститися батькові телеведучого. Тоді батько ведучого з мамою святкували день народження в одного з друзів, але вирішили поїхати додому швидше, щоб поговорити з іншим чоловіком, який взяв із собою ще одного незнайомця в стані наркотичного сп'яніння.

"Почалася бійка. А на вулиці висіли ковдри, які сушилися на морозі. Батько там заплутався, і його смертельно поранили ножем", – додав шоумен. Від ран батько ведучого помер у лікарні, його мама застала там уже мертвим. Щодо незнайомця, то він помер у в'язниці, а друг його батька відсидів термін і вийшов на свободу.

Дивіться повне інтерв'ю Анатолія Анатоліча онлайн: