Однак в Україні існують прізвища, походження яких збиває з пантелику навіть дослідників. Про це пише мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".

Які українські прізвища мають загадкове походження?

Такі прізвища з'явилися з кількох причин, і найголовніша з них – час. Наша мова століттями змінювалася, і багато стародавніх слів просто зникли з щоденного вжитку. Сьогодні ми дивимося на прізвище і не розуміємо його походження, хоча триста років тому це слово означало цілком звичайну річ. Наприклад, елемент старого одягу, забуту страву чи рису характеру.

Свій великий внесок зробили й запорізькі козаки з їхньою любов'ю до дуже специфічних, химерних прізвиськ, жарт яких був зрозумілий лише їхнім побратимам.

Крім того, на наших землях завжди жило багато різних народів, тому іноді загадкове прізвище може просто походити від іноземного слова.

Серед найзагадковіших родових імен в Україні:

Баляба – 170 носіїв.

Піндра – 25 власників.

Галазика – 26 представників.

Цюзь – 120 українців.

Джебка – 9 носіїв.

Сікілінда – 46 власників.

Пось – 159 представників.

Цубера – 1791 українець.

Джічка – не залишилось власників в Україні.

Шпуй – 67 громадян України.

Наріпеха – не залишилось представників в Україні.

Які рідкісні прізвища майже неможливо почути в Україні?