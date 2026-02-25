Однак в Україні існують прізвища, походження яких збиває з пантелику навіть дослідників. Про це пише мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".
Які українські прізвища мають загадкове походження?
Такі прізвища з'явилися з кількох причин, і найголовніша з них – час. Наша мова століттями змінювалася, і багато стародавніх слів просто зникли з щоденного вжитку. Сьогодні ми дивимося на прізвище і не розуміємо його походження, хоча триста років тому це слово означало цілком звичайну річ. Наприклад, елемент старого одягу, забуту страву чи рису характеру.
Свій великий внесок зробили й запорізькі козаки з їхньою любов'ю до дуже специфічних, химерних прізвиськ, жарт яких був зрозумілий лише їхнім побратимам.
Крім того, на наших землях завжди жило багато різних народів, тому іноді загадкове прізвище може просто походити від іноземного слова.
Серед найзагадковіших родових імен в Україні:
- Баляба – 170 носіїв.
- Піндра – 25 власників.
- Галазика – 26 представників.
- Цюзь – 120 українців.
- Джебка – 9 носіїв.
- Сікілінда – 46 власників.
- Пось – 159 представників.
- Цубера – 1791 українець.
- Джічка – не залишилось власників в Україні.
- Шпуй – 67 громадян України.
- Наріпеха – не залишилось представників в Україні.
Найзагадковіші прізвища в Україні / Фото Freepik
Які рідкісні прізвища майже неможливо почути в Україні?
Прізвище Нимерович наразі зникло повністю, адже в Україні нині не фіксується жодного його носія. Водночас залишився лише один представник роду Острозьких на території нашої країни. Не краща ситуація і в Чорторийських, адже їх всього двоє, і обидва мешкають на Дніпропетровщині, за даними генеалогічного товариства "Рідні".
Також досі в Україні живуть власники прізвищ Секретний (22 особи), Хоткевич (24 представники) чи відомого всім Бандера (22 людини). А от якщо зустрінете когось з родовим іменем Рільник, то вам пощастило, адже їх всього семеро в країні.