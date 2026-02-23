Про це розповів мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища". Детальніше про прізвище, яке звучить як лайка – читайте в нашому матеріалі.

Яке кумедне прізвище звучать як лайка?

Яскравим прикладом є родове ім'я Пєтухов та його жіночий варіант Пєтухова. Попри те, що корінь слова цілком "пташиний", у сучасному сленгу воно набуло неоднозначного і навіть дещо провокаційного забарвлення.

Втім, за даними генеалогічного товариства "Рідні", тисячі українців абсолютно не переймаються через такі мовні тонкощі. Наразі в країні офіційно зареєстровано 686 носіїв прізвища Пєтухов, а серед жінок ця цифра ще більша. Так, 792 українки гордо носять прізвище Пєтухова.

Що цікаво, таке родове ім'я згадується у реєстрах серед представників православного духовенства, київського міщанства та репресованих.

Кумедні українські прізвища / Фото Freepik

Які ще українські прізвища мають кумедне звучання?