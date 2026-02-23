Про це розповів мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища". Детальніше про прізвище, яке звучить як лайка – читайте в нашому матеріалі.
Яке кумедне прізвище звучать як лайка?
Яскравим прикладом є родове ім'я Пєтухов та його жіночий варіант Пєтухова. Попри те, що корінь слова цілком "пташиний", у сучасному сленгу воно набуло неоднозначного і навіть дещо провокаційного забарвлення.
Втім, за даними генеалогічного товариства "Рідні", тисячі українців абсолютно не переймаються через такі мовні тонкощі. Наразі в країні офіційно зареєстровано 686 носіїв прізвища Пєтухов, а серед жінок ця цифра ще більша. Так, 792 українки гордо носять прізвище Пєтухова.
Що цікаво, таке родове ім'я згадується у реєстрах серед представників православного духовенства, київського міщанства та репресованих.
Кумедні українські прізвища / Фото Freepik
Які ще українські прізвища мають кумедне звучання?
Свинарчук – 816 українців мають таке прізвище.
Псярук – відомо про 16 власників цього родового імені.
Курвановський – залишився 1 носій такого прізвища, який проживає на Одещині.
Дригало – налічується 93 представники цього родового імені.
Бздюлєва – відомо про 1-го носія такого прізвища, який наразі мешкає на Миколаївщині.
Баран – 9883 носії цього прізвища наразі проживають в Україні.
Козел – ним можуть похизуватися 3035 українців.
Пипа – налічується 421 власник такого родового імені.
Дуренков – вважається рідкісним прізвищем, адже відомо лише про 2-х його носіїв.
Бздик – не залишилося носіїв в Україні.