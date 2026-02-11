Деякі родові імена ще сотні років тому давали лише тим, хто мав високий соціальний статус, володів землями або міг дозволити собі найдорожчий одяг. Про це розповів мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".

Які прізвища належали заможним людям?

За даними генеалогічного товариства "Рідні", яскравим прикладом є прізвище Дідич. Воно має дуже глибоке коріння і згадується в козацьких реєстрах ще з 1571 року. Саме слово "дідич" вказувало на заможного землевласника, а сьогодні в Україні налічується 1007 носіїв цього історичного імені.

Ще одним прізвищем, яке свідчить про велику кількість статків у людини, є Дука. У давнину так називали дуже багатих осіб, часто тих, хто мав срібло та золото. Це прізвище також фігурує в архівних документах та козацьких реєстрах 1649 і 1756 років, а нині його носять 1815 українців.

Також до переліку елітних родових імен входить Кармазін. Його походження пов'язане з назвою дорогої тканини темно-червоного кольору, яку в ті часи могли купити лише заможні міщани або козацька старшина. Зараз в Україні проживає 1231 представник цього роду, чиї предки, ймовірно, належали до верхівки суспільства.

Які прізвища вказують на князівське походження?