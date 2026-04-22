Однак більшість з них мають несподіване коріння. Наша редакція підготувала перелік імен, які прийшли до нас з далеких країн, але стали для нас рідними. Детальніше про походження та значення цих варіантів – розповів сайт Як звати.
Які українські імена мають іншомовне походження?
- Тарас – має грецьке походження та перекладається як "бунтівник".
- Олег – має скандинавське коріння та трактується як "святий".
- Ігор – має давньоскандинавське походження та означає "воїн".
- Остап – виникло у Стародавній Греції та перекладається як "стійкий" або "міцний".
- Микола – має давньогрецьке коріння та трактується як "переможець народів".
- Степан – має давньогрецьке коріння та перекладається як "вінок" або "діадема".
- Пилип – має грецьке походження та означає "той, хто любить коней".
- Василь – має давньогрецьке коріння та трактується як "цар" або "володар".
Імена, які помилково вважають українськими / Фото Freepik
Які ще імена помилково вважають українськими?
- Роман – хоча в Україні вже багато років називають чоловіків Романами, однак це ім'я має латинське походження. Дехто каже також про грецьке трактування імені, і воно перекладається як "сильний" або "міцний", проте у первісному вигляді воно означає "римлянин" або "той, що з Риму". Про це йдеться на сайті Ім'я Онлайн.
- Іван – багато хто помилково вважає це ім'я українським, тоді як насправді воно має єврейське походження.