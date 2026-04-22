Однак більшість з них мають несподіване коріння. Наша редакція підготувала перелік імен, які прийшли до нас з далеких країн, але стали для нас рідними. Детальніше про походження та значення цих варіантів – розповів сайт Як звати.

Які українські імена мають іншомовне походження?

Тарас – має грецьке походження та перекладається як "бунтівник".

Олег – має скандинавське коріння та трактується як "святий".

Ігор – має давньоскандинавське походження та означає "воїн".

Остап – виникло у Стародавній Греції та перекладається як "стійкий" або "міцний".

Микола – має давньогрецьке коріння та трактується як "переможець народів".

Степан – має давньогрецьке коріння та перекладається як "вінок" або "діадема".

Пилип – має грецьке походження та означає "той, хто любить коней".

Василь – має давньогрецьке коріння та трактується як "цар" або "володар".

Імена, які помилково вважають українськими / Фото Freepik

