У 2026 році Ольги відзначатимуть Дні ангела за новоюліанським календарем, на який перейшли Православна Церква України та Українська Греко-Католицька Церква. Перехід на новий стиль повністю змінив звичний розклад релігійних свят, тож головні іменини та інші дні вшанування святих тепер припадають на абсолютно нові числа, про які варто дізнатися заздалегідь.

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Коли буде День ангела Ольги у 2026 році?

Головне свято припадає на літо, а саме на 11 липня. Ця дата має глибоке історичне значення, адже саме цього дня Церква вшановує пам'ять святої рівноапостольної княгині Ольги – першої правительки Київської Русі, яка прийняла християнство та налагодила дипломатичні зв'язки з сусідніми державами.

Окрім цієї ключової дати, православний календар містить ще кілька днів для вшанування святих із цим іменем протягом року. Так, найперші іменини у 2026 році Ольги святкують ще взимку – 28 січня, а вже наприкінці лютого, 22 числа, настає наступний День ангела.

Невдовзі, на самому початку весни – 1 березня, жінки з цим іменем знову можуть приймати вітання. Наступна, уже літня дата чекає на іменинниць 4 липня, безпосередньо напередодні головного свята княгині Ольги. А завершується весь річний цикл іменин уже восени – 10 листопада.

Значення та походження імені Ольга

Ім'я Ольга має давню історію та дві основні версії походження. Більшість дослідників підтримують теорію, згідно з якою воно виникло від давньоскандинавського імені Helga. У перекладі це слово означає "свята", "священна", "мудра" або "світла". На територію Київської Русі це ім'я принесли варяги, і згодом воно набуло звичного нам слов'янського звучання.

Водночас інша версія вказує на суто слов'янське коріння та пов'язує ім'я Ольга зі словом "вольга".

Зазвичай так називають сильних і мудрих жінок, які легко завойовують авторитет серед інших людей.