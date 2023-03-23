6 трендів у зачісках, які будуть актуальними весною та літом 2023

Кожна дівчина прагне виглядати стильно, особливо тепер, коли настала весна і всі потроху готуються до літа. Приходить натхнення на зміни зовнішності, зокрема й у зачісках. Тому ми підготували для вас 6 гарячих трендів цього сезону.

Для натхнення та експериментів дивіться добірку 24 Каналу, де зібрали популярні та прості зачіски, які легко і швидко можна повторити вдома.

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Асиметрія

Асиметричні стрижки підкорили подіуми та серця фешн-дів. Це може бути просто заколоте набік чи за вухо пасмо волосся, а може бути асиметричне каре.



Асиметричне каре в Рейчел Макадамс / Фото Pinterest

Чубчик

У моду повертаються всіма улюблені чубчики. Якщо ви давно хотіли змінити щось у зовнішності, то можете наважитися на такий експеримент – точно будете в тренді.



Чубчик може бути різним – від прямого до відкритого / Колаж LifeStyle 24

Низькі хвостики

Мила зачіска, яка зробить ваш образ грайливим, проте злегка інфантильним. Використовуйте її, коли це доречно.



Низькі хвостики виглядають досить ніжно / Фото Pinterest

Багато косичок

Вплетене у хвостик чи повністю заплетене в дрібні косички волосся – не лише стильно, а й практично, особливо влітку.



Обирайте будь-яке поєднання / Колаж LifeStyle 24

Пучки

Привабливість цього тренду в його універсальності. З такою зачіскою хоч куди. А от недбалість чи акуратно зібране в пучок волосся – тут вже на ваш розсуд.



Пучок теж може бути різним / Фото Pinterest

Прямий проділ

Можливо, ви вже у тренді, адже це найпопулярніший і найзручніший різновид проділу. Цього сезону він ще й один з найтрендовіших.



Зірки з прямим проділом / Колаж LifeStyle 24

Автор: Катерина Богославець