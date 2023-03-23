Для вдохновения и экспериментов смотрите подборку 24 Канала, где собрали популярные и простые прически, легко и быстро можно повторить дома.

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Асимметрия

Асимметричные стрижки покорили подиумы и сердца фэшн-дев. Это может быть просто заколотой набок или за ухо прядь волос, а может быть асимметричное каре.



Ассиметричное каре в Рейчел Макадамс / Фото Pinterest

Челка

В моду возвращаются всеми любимые челки. Если вы давно хотели изменить что-то во внешности, то можете решиться на такой эксперимент – точно будете в тренде.



Челка может быть разной – от прямой до открытой / Коллаж LifeStyle 24

Низкие хвостики

Милая прическа, которая сделает ваш образ игривым, но слегка инфантильным. Используйте ее, когда это уместно.



Низкие хвостики выглядят довольно нежно / Фото Pinterest

Много косичек

Вплетенные в хвостик или полностью заплетенные в мелкие косички волосы – не только стильно, но и практично, особенно летом.



Выбирайте любое сочетание / Коллаж LifeStyle 24

Пучки

Привлекательность этого тренда в его универсальности. С такой прической хоть куда. А вот небрежность или аккуратно собранные в пучок волосы – здесь уже по вашему усмотрению.



Пучок тоже может быть разным / Фото Pinterest

Прямой пробор

Возможно, вы уже в тренде, ведь это самая популярная и удобная разновидность пробора. В этом сезоне он еще и один из самых трендовых.



Звезды с прямым пробором / Коллаж LifeStyle 24

Автор: Екатерина Богославец