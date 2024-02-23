Цього сезону особливу увагу слід звернути на стрижки Джейн Біркін, Дженніфер Еністон та Гейлі Бібер. Більше про модні тенденції розповість LifeStyle 24.

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Чубчик-бахрома Джейн Біркін

Зачіска Джейн Біркін залишається у тренді вже багато років. Сезон весна-літо 2024 не став винятком. Чубчик-бахрома поєднує у собі британсько-французький стиль та додає образу безтурботності. Цікаво, що таку зачіску ікона стилю носила у 60-70 роках – якраз тоді, коли здобула шалену популярність.

Blunt Bob Гейлі Бібер

Саме Гейлі Бібер задала тренд на зачіску Blunt Bob. Ця стрижка вкрала серце багатьох дівчат у 2023 році, коли модель показала її у своєму інстаграмі, і досі залишається у моді. Зачіска додає неймовірної елегантності та вишуканості.

Каскад Дженніфер Еністон

Цього року Дженніфер Еністон справила справжній фурор на премії "Золотий глобус". Актриса показалася зі стрижкою, яку всі пам'ятають завдяки її героїні Рейчел з популярного серіалу "Друзі". Стиль 90-х та 2000-х вже не перший рік захоплює модний світ, тому такий каскад ідеально підійде на весну та літо 2024 року.