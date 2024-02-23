В этом сезоне особое внимание следует обратить на стрижки Джейн Биркин, Дженнифер Энистон и Хейли Бибер. Больше о модных тенденциях расскажет LifeStyle 24.

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Челка-бахрома Джейн Биркин

Прическа Джейн Биркин остается в тренде уже много лет. Сезон весна-лето 2024 года не стал исключением. Челка-бахрома сочетает в себе британско-французский стиль и добавляет образу беззаботности. Интересно, что такую прическу икона стиля носила в 60-70 годах – как раз тогда, когда получила бешеную популярность.

Blunt Bob Хейли Бибер

Именно Хейли Бибер задала тренд на прическу Blunt Bob. Эта стрижка украла сердце многих девушек в 2023 году, когда модель показала ее в своем инстаграме, и до сих пор остается в моде. Прическа добавляет невероятной элегантности и изысканности.

Каскад Дженнифер Энистон

В этом году Дженнифер Энистон произвела настоящий фурор на премии "Золотой глобус". Актриса показалась со стрижкой, которую все помнят благодаря ее героине Рэйчел из популярного сериала "Друзья". Стиль 90-х и 2000-х уже не первый год захватывает модный мир, поэтому такой каскад идеально подойдет на весну и лето 2024 года.