5 забутих українських імен, які не залишать вас байдужими

Деякий час батьки рідше обирали забуті імена для своїх дітей, оскільки з'являлися більш сучасні варіанти. Однак зараз вони все частіше звертаються до нашого коріння.

Після початку повномасштабного вторгнення на вулицях міст та сіл можна почути імена, які мають давню історію, але лише зараз відродилися. Детальніше про це читайте у матеріалі LifeStyle 24.

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Список гарних українських забутих імен

Арета

Ім'я Арета з'явилося у Стародавній Греції та раніше належало богині мужності. Трактується як "чеснота". Воно дійсно наділяє дівчат сміливістю, справедливістю та стриманістю, а також неймовірною мудрістю та розумом.

Гліб

Ім'я Гліб має слов'янське та скандинавське коріння, означає "нащадок Бога". Інколи перекладається як "улюбленець Бога" або "під захистом Бога". Власникам цього імені можна довірити будь-що важливе та таємне.

Забуті імена для дітей / Фото Unsplash

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Магдалина

Ім'я Магдалина утворилося від назви міста, яке розташоване в Галілеї, тому перекладається як "та, що з Магдали". Саме звідти була родом Марія Магдалина – одна з жінок-мироносиць. Дівчата, яким належить це ім'я, мають сильний характер, який допомагає їм рухатися по житті.

Євстахій

Ім'я Євстахій – давньогрецького походження та трактується як "той, що твердо стоїть", "стійкий", "квітучий", "твердий", "незмінний" та "родючий". Такі чоловіки – дуже працьовиті та відповідальні. Їм не страшно нічого на шляху до успіху.

Стефанія

Давньогрецьке ім'я Стефанія утворилося від імені Стефанос, яке перекладається як "вінок" або "діадема". Жінки, які так називаються, ніколи не дадуть себе образити, можуть дати опір навіть близькій людині.