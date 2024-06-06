После начала полномасштабного вторжения на улицах городов и сел можно услышать имена, которые имеют давнюю историю, но только сейчас возродились. Подробнее об этом читайте в материале LifeStyle 24.

Читайте также От них мурашки по телу: 4 красивых имени, которыми можно назвать сына

Список красивых украинских забытых имен

Арета

Имя Арета появилось в Древней Греции и ранее принадлежало богине мужества. Трактуется как "добродетель". Оно действительно наделяет девушек смелостью, справедливостью и сдержанностью, а также невероятной мудростью и умом.

Глеб

Имя Глеб имеет славянские и скандинавские корни, означает "потомок Бога". Иногда переводится как "любимец Бога" или "под защитой Бога". Владельцам этого имени можно доверить что-либо важное и тайное.

Забытые имена для детей / Фото Unsplash

Тоже полезно Как назвать дочь в 2024 году: 4 имени, которые понравятся родителям

Магдалина

Имя Магдалина образовалось от названия города, который расположен в Галилее, поэтому переводится как "та, что из Магдалы". Именно оттуда была родом Мария Магдалина – одна из женщин-мироносиц. Девушки, которым принадлежит это имя, имеют сильный характер, что помогает им двигаться по жизни.

Евстафий

Имя Евстахий – древнегреческого происхождения и трактуется как "тот, что твердо стоит", "устойчивый", "цветущий", "твердый", "неизменный" и "плодородный". Такие мужчины – очень трудолюбивые и ответственные. Им не страшно ничего на пути к успеху.

Стефания

Древнегреческое имя Стефания образовалось от имени Стефанос, которое переводится как "венок" или "диадема". Женщины, которые так называются, никогда не дадут себя обидеть, могут дать отпор даже близкому человеку.