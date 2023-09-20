Знову в тренді: 18 забутих жіночих імен, які стають модними
Джерело:Радіо "Трек"
Мода – циклічне поняття, тому що вона періодично повертається на ті ж самі речі, що й колись. Імена не є винятком у цій тенденції.
Перебрали в голові всі варіанти імен і жодне не подобається? Не хвилюйтеся з цього приводу, тому що ми зібрали перелік популярних та красивих імен, які знову в тренді.
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Забуті жіночі імена, які знову в тренді
Аліса – французька версія давньонімецького імені Adalheid. Означає "щирість" і "благородство".
Олександра – з грецької мови тлумачать як "захисниця", "відважна".
Анастасія – з давньогрецької мови перекладається як "та, що повертає до життя".
Анна – бере початок від давньоєврейського імені Ганах. Значить "благодать".
Аріна – грецьке ім'я, що значить "мир", "спокій".
Валерія – латинського походження. Означає "сильна духом" і "міцна здоров'ям".
Варвара – як і багато інших, виникло у Давній Греції. Перекладається як "чужоземка".
Василиса – аналогічно походить з Греції. Має благородне значення "цариця".
Вероніка – з грецьким корінням. Означає "та, що приносить перемогу".
Вікторія – походить від латині. Трактують як "переможниця".
Єва – виникло від давньоєврейського імені Хава. У перекладі – "та, що дарує життя".
Єлизавета – з'явилося у давніх євреїв. Означає "клянуся Богом".
Марія – походить від єврейського імені Міріам. Трактують як "пані".
Поліна – за різними версіями – французького та грецького походження. Має значення "сонячна".
Соломія – виникло від слова "шалом", що означає "мир". Тому значення відповідне – "спокійна".
Софія – з грецької мови означає "мудрість", "розум".
Таїсія – перекладається як "родюча" також з грецької мови.
Уляна – з латинської означає "кучерява".