Крім класичних, були й екзотичні імена, які давали дітям протягом перших 6 місяців 2023 року. І перші, і другі, мають свої особливості. Познайомимось з ними ближче.

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Як називали дітей на Дніпропетровщині

Протягом першого півріччя поточного року вибір імен був дуже різним. Це ще раз доводить, що про смаки не сперечаються та кожне ймення звучить по-своєму цікаво.

Найбільш популярними іменами, які батьки обирали хлопчикам були Артем, Богдан, Владислав, Давид, Данило, Лев, Марк, Матвій, Максим, Михайло, Микола, Олександр, Тимур, Тимофій, Ярослав.

Серед дівчаток були два імені, які лідирували. Це Вікторія та Мирослава, що вкотре доводить, як українці мріють про перемогу та мир. Нічим не поступалися такі відомі усім варіанти, як Анастасія, Анна, Аліса, Валерія, Дарина, Дар'я, Єва, Єлизавета, Емілія, Марія, Мілана, Поліна, Софія, Соломія.

У Дніпропетровській області знайшлися й поціновувачі унікального та незвичного. Вони хотіли підібрати своїм немовлятам щось справді небанальне та непересічне. Це доповнює індивідуальність дитини.

Власне, обирали такі чоловічі імена, як Аміхрон, Джозеф, Десмонд, Левко, Лукас, Маркіян, Марс, Сержик, Тихон-Леон, Радомир, Рагнар, Орест, Олесь, Оріон, Світозар.

Трохи рідке можна було почути рідковживані жіночі імена. Йдеться про такі: Арнела, Аюна, Айсель, Аврора, Агата, Єва-Меланія, Ірада, Іларія, Джавеліна, Католея, Квітослава, Лукерія, Ляля, Мальвіна, Неля, Персида.