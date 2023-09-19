Кроме классических были и экзотические имена, которые давали детям в течение первых 6 месяцев 2023 года. И те, и другие, имеют свои особенности. Познакомимся с ними поближе.

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Как называли детей на Днепропетровщине

В течение первого полугодия текущего года выбор имен был очень разным. Это еще раз доказывает, что о вкусах не спорят и каждое имя звучит по-своему интересно.

Наиболее популярными именами, которые родители выбирали мальчикам были Артем, Богдан, Владислав, Давид, Даниил, Лев, Марк, Матвей, Максим, Михаил, Николай, Александр, Тимур, Тимофей, Ярослав.

Среди девочек были два имени, которые лидировали. Это Виктория и Мирослава, что еще раз доказывает, как украинцы мечтают о победе и мире. Ничем не уступали такие известные всем варианты, как Анастасия, Анна, Алиса, Валерия, Дарья, Ева, Елизавета, Эмилия, Мария, Милана, Полина, София, Соломия.

В Днепропетровской области нашлись и ценители уникального и необычного. Они хотели подобрать своим младенцам что-то действительно небанальное и незаурядное. Это дополняет индивидуальность ребенка.

Собственно, выбирали такие мужские имена, как Амихрон, Джозеф, Десмонд, Левко, Лукас, Маркиан, Марс, Сержик, Тихон-Леон, Радомир, Рагнар, Орест, Олесь, Орион, Свитозар.

Немного реже можно было услышать редкоиспользованные женские имена. Речь идет об Арнеле, Аюне, Айселье, Авроре, Агате, Еве-Мелании, Ираде, Илларии, Джавелине, Католее, Квитославе, Лукерии, Ляле, Мальвине, Неле, Персиде.