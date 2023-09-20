Перебрали в голове все варианты имен и ни одно не нравится? Не беспокойтесь по этому поводу, потому что мы собрали перечень популярных и красивых имен, которые снова в тренде.

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Алиса – французская версия древнегерманского имени Adalheid. Означает "искренность" и "благородство".

Александра – по греческому языку толкуют как "защитница", "отважная".

Анастасия – с древнегреческого языка переводится как "возвращающая к жизни".

Анна – берет начало от древнееврейского имени Ганах. Значит "благодать".

Арина – греческое имя, что значит "мир", "спокойствие".

Валерия – латинского происхождения. Означает "сильная духом" и "крепкая здоровьем".

Варвара – как и многие другие, возникло в Древней Греции. Переводится как "чужеземка".



Древняя Греция / Фото Pixabay

Василиса – аналогично происходит из Греции. Имеет благородное значение "царица".

Вероника – с греческими корнями. Означает "приносящая победу".

Виктория – происходит от латыни. Трактуют как "победительница".

Ева – возникло от древнееврейского имени Хава. В переводе – "дающая жизнь".

Елизавета – появилось у древних евреев. Значит "клянусь Богом".

Мария – происходит от еврейского имени Мириам. Трактуют как "дама".

Полина – по разным версиям – французского и греческого происхождения. Имеет значение "солнечная".

Соломия – возникло от слова "шалом", что означает "мир". Поэтому соответствующее значение – "спокойная".

София – по греческому языку означает "мудрость", "ум".

Таисия – переводится как "плодородная" также с греческого языка.

Ульяна – с латинского означает "кудрявая".