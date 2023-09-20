Перебрали в голові всі варіанти імен і жодне не подобається? Не хвилюйтеся з цього приводу, тому що ми зібрали перелік популярних та красивих імен, які знову в тренді.

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Забуті жіночі імена, які знову в тренді

Аліса – французька версія давньонімецького імені Adalheid. Означає "щирість" і "благородство".

Олександра – з грецької мови тлумачать як "захисниця", "відважна".

Анастасія – з давньогрецької мови перекладається як "та, що повертає до життя".

Анна – бере початок від давньоєврейського імені Ганах. Значить "благодать".

Аріна – грецьке ім'я, що значить "мир", "спокій".

Валерія – латинського походження. Означає "сильна духом" і "міцна здоров'ям".

Варвара – як і багато інших, виникло у Давній Греції. Перекладається як "чужоземка".



Давня Греція / Фото Pixabay

Василиса – аналогічно походить з Греції. Має благородне значення "цариця".

Вероніка – з грецьким корінням. Означає "та, що приносить перемогу".

Вікторія – походить від латині. Трактують як "переможниця".

Єва – виникло від давньоєврейського імені Хава. У перекладі – "та, що дарує життя".

Єлизавета – з'явилося у давніх євреїв. Означає "клянуся Богом".

Марія – походить від єврейського імені Міріам. Трактують як "пані".

Поліна – за різними версіями – французького та грецького походження. Має значення "сонячна".

Соломія – виникло від слова "шалом", що означає "мир". Тому значення відповідне – "спокійна".

Софія – з грецької мови означає "мудрість", "розум".

Таїсія – перекладається як "родюча" також з грецької мови.

Уляна – з латинської означає "кучерява".