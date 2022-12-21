День зимового сонцестояння 2022: що не можна робити у це свято

21 грудня 2022, 07:10
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21 грудня згідно з київським часом о 23:47 год відбудеться День зимового сонцестояння. Це буде найкоротший день у році й триватиме він всього 8 год. Традиція відзначати це свято ще здавна існує у слов'ян. Про заборони й значення свята – читайте у матеріалі.

День зимового сонцестояння вважається початком астрономічної зими. В астрономії це явище пов'язане із тим, що північна півкуля нахилена у протилежний бік від Сонця й візуально вона досягає найнижчої точки у небі. Тож Сонце на небосхилі є майже нерухомим. Відбувається це протягом трьох діб, пише 24 канал

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У давнину в наших предків була традиція відзначати День зимового сонцестояння як перший день у новому році. Свято народження сонця називалося "Коляда". Слов'яни у цей день танцювали навколо багаття та співали. Існувала думка, що чим веселіше та яскравіше проведеш День зимового сонцестояння, тим краще пройде твій наступний рік.

Також вірили, що у цей день по світу розгулюється всяка нечисть, тож була традиція розвішувати ялинові гілки, щоб захистити себе та свою сім'ю. Цікавим є те, що ця традиція збереглася до наших часів, люди також прикрашають ялинки у різдвяно-новорічний період.  

Що можна й що не можна робити у День зимового сонцестояння / Фото Unsplash 

Що можна робити у День зимового сонцестояння

  • Вважається, що у цей день варто позбутися усього непотрібно та застарілого. Треба навести порядок у своїй домівці та у голові.  
  • Можна запалити свічку або ж скупатися в гарячій ванні, щоб впустити у свій дім затишок та тепло. 
  • Ще можна зраненька встати, щоб зустріти сонце й провести увесь день у мирі, гармонії, спокої та у спілкуванні з близькими.
  • Цей день є хорошим для того, щоб придбати щось нове.
  • Також можна проаналізувати свій попередній рік та скласти плани на наступний.
  • Для підняття святково настрою можна прикрасити ялинку прикрасами, що візуалізуватимуть ваші заповітні мрії та великі цілі. 
  • Це хороший день для того, щоб порадувати себе чимось смачненьким. Тож можна зробити кругле печиво у формі сонця чи напекти млинців.

День зимового сонцестояння 2022 – що не можна робити 

Що не можна робити у День зимового сонцестояння

  • Не можна зустрічати цей день із поганим настроєм та злими помислами.
  • Не можна вживати алкоголь.
  • Не можна сваритися та гніватися на ближніх.
  • Не можна ходити в брудному одязі та бути в неприбраній квартирі.
  • Не можна плакати та сумувати.
Автор: Ірина Ковальчук