День зимнего солнцестояния считается началом астрономической зимы. В астрономии это явление связано с тем, что северное полушарие наклонено в противоположную сторону от Солнца и визуально достигает самой низкой точки в небе. Солнце на небосклоне почти неподвижно. Происходит это в течение трех суток, пишет 24 канал.

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В старину у наших предков была традиция отмечать День зимнего солнцестояния как первый день в новом году. Праздник рождения солнца назывался "Коляда". Славяне в этот день танцевали вокруг костра и пели. Было мнение, что чем веселее и ярче проведешь День зимнего солнцестояния, тем лучше пройдет твой следующий год.

Также верили, что в этот день по миру разгуливается всякая нечисть, поэтому была традиция развешивать еловые ветки, чтобы защитить себя и свою семью. Интересно то, что эта традиция сохранилась до наших времен, люди также украшают елки в рождественско-новогодний период.

Что можно и что нельзя делать в День зимнего солнцестояния / Фото Unsplash

Что можно делать в День зимнего солнцестояния

Считается, что в этот день стоит избавиться от всего ненужного и устаревшего. Надо навести порядок в своем доме и в уме.

Можно зажечь свечу или искупаться в горячей ванне, чтобы впустить в свой дом уют и тепло.

Еще можно рано встать, чтобы встретить солнце и провести весь день в мире, гармонии, покое и в общении с близкими.

Этот день хорош для того, чтобы приобрести что-то новое.

Можно проанализировать свой предыдущий год и составить планы на следующий.

Для поднятия праздничного настроения можно украсить елку украшениями, которые будут визуализировать ваши заветные мечты и великие цели.

Это хороший день для того, чтобы порадовать себя чем-нибудь вкусненьким. Можно сделать круглое печенье в форме солнца или напечь блинов.

День зимнего солнцестояния 2022 – что нельзя делать

Что нельзя делать в День зимнего солнцестояния