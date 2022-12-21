День зимового сонцестояння вважається початком астрономічної зими. В астрономії це явище пов'язане із тим, що північна півкуля нахилена у протилежний бік від Сонця й візуально вона досягає найнижчої точки у небі. Тож Сонце на небосхилі є майже нерухомим. Відбувається це протягом трьох діб, пише 24 канал.

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У давнину в наших предків була традиція відзначати День зимового сонцестояння як перший день у новому році. Свято народження сонця називалося "Коляда". Слов'яни у цей день танцювали навколо багаття та співали. Існувала думка, що чим веселіше та яскравіше проведеш День зимового сонцестояння, тим краще пройде твій наступний рік.

Також вірили, що у цей день по світу розгулюється всяка нечисть, тож була традиція розвішувати ялинові гілки, щоб захистити себе та свою сім'ю. Цікавим є те, що ця традиція збереглася до наших часів, люди також прикрашають ялинки у різдвяно-новорічний період.

Що можна й що не можна робити у День зимового сонцестояння / Фото Unsplash

Що можна робити у День зимового сонцестояння

Вважається, що у цей день варто позбутися усього непотрібно та застарілого. Треба навести порядок у своїй домівці та у голові.

Можна запалити свічку або ж скупатися в гарячій ванні, щоб впустити у свій дім затишок та тепло.

Ще можна зраненька встати, щоб зустріти сонце й провести увесь день у мирі, гармонії, спокої та у спілкуванні з близькими.

Цей день є хорошим для того, щоб придбати щось нове.

Також можна проаналізувати свій попередній рік та скласти плани на наступний.

Для підняття святково настрою можна прикрасити ялинку прикрасами, що візуалізуватимуть ваші заповітні мрії та великі цілі.

Це хороший день для того, щоб порадувати себе чимось смачненьким. Тож можна зробити кругле печиво у формі сонця чи напекти млинців.

День зимового сонцестояння 2022 – що не можна робити

Що не можна робити у День зимового сонцестояння