Зимове сонцестояння – це день, коли Сонце займає найнижчу точку відносно земного горизонту. В залежності від того, яким буде рік (високосним чи ні) зимове сонцестояння відбувається 21 чи 22 грудня в Північній півкулі й 20 чи 21 червня у Південній півкулі, пише 24 канал.

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Коли День зимового сонцестояння 2022

Цьогоріч День зимового сонцестояння розпочнеться 21 грудня о 23:47 год за часом у Києві.

Цього дня сонце за київським часом зійде о 7:53 год, а сховається за обрієм о 15:58 год. Тобто світла частина доби триватиме всього лише 8 годин і 4 хвилини, а ніч з 20 на 21 грудня буде найдовшою у році.

Для порівняння, тривалість найдовшого світлового дня цього року сягає 18 годин.

Коли в Україні буде День зимового сонцестояння 2022 / Фото Tourbaza

Як з'явився День зимового сонцестояння – історія свята

Ще з давніх часів люди вели облік часу й прогнозували погоду й врожай, спостерігаючи за рухом Сонця в небі протягом дня та в різні пори року.

Основна суть полягає в тому, що світловий день – це період часу між сходом та заходом сонця. Він стає трохи коротшим в залежності з моменту літнього сонцестояння у червні, що є найдовшим світловим днем у році.

Сонце досягає на небі найнижчого положення в році під час зимового сонцестояння. Кут між земним екватором та сонячними променями стає незмінним протягом кількох діб до та після цього дня.

За часів Юлія Цезаря було офіційно встановлено дату святкування найкоротшого дня у році й це була дата – 25 грудня. Проте через те, що астрономічний рік за тривалістю не збігається з календарним, тому у наш час дата є зміщеною на 4 дні та відзначається 21 грудня.