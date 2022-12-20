Зимнее солнцестояние – это день, когда Солнце занимает самую низкую точку по отношению к земному горизонту. В зависимости от того, каким будет год (високосным или нет) зимнее солнцестояние происходит 21 или 22 декабря в Северном полушарии и 20 или 21 июня в Южном полушарии, пишет 24 канал.

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Когда День зимнего солнцестояния 2022

В этом году День зимнего солнцестояния начнется 21 декабря в 23:47 по киевскому времени.

В этот день солнце по киевскому времени взойдет в 7:53, а скроется за горизонтом в 15:58. То есть светлая часть суток будет длиться всего 8 часов и 4 минуты, а ночь с 20 на 21 декабря будет самой длинной в году.

Для сравнения, продолжительность самого длинного светового дня в этом году составляет 18 часов.

Когда в Украине будет День зимнего солнцестояния 2022 года / Фото Tourbaza

Как появился День зимнего солнцестояния – история праздника

Еще с давних времен люди вели учет времени и прогнозировали погоду и урожай, наблюдая за движением Солнца в небе в течение дня и в разное время года.

Основная суть состоит в том, что световой день – это период времени между восходом и закатом. Он становится немного короче в зависимости от момента летнего солнцестояния в июне, что является самым длинным световым днем в году.

Солнце достигает на небе самого низкого положения в году во время зимнего солнцестояния. Угол между земным экватором и солнечными лучами становится неизменным в течение нескольких суток до и после этого дня.

Во времена Юлия Цезаря была официально установлена дата празднования кратчайшего дня в году и это была дата – 25 декабря. Однако из-за того, что астрономический год по продолжительности не совпадает с календарным, поэтому в наше время дата смещена на 4 дня и отмечается 21 декабря.