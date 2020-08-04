Популярна українська телеведуча Катя Осадча насолоджується відпочинком у Туреччині зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим та двома дітьми – старшим сином Іллею та молодшим сином Іваном.

Знімки Катя Осадча поширила на особистій сторінці в інстаграмі. Саме там вона розповідає шанувальникам новини з життя та показує незабутні моменти.

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На світлині помітно, що телеведуча вийшла на прогулянку зі своїм сином. Вона позувала на тлі гір та продемонструвала стильний літній образ. Катя одягнула легку літню сукню на брительках, яка чудово підходить для спекотної погоди та відпочинку на морі. Вбрання вона поєднала з білим взуттям, а ногу прикрасила браслетом.

Доповнила look знаменитість солом'яним капелюхом, солом’яною сумкою та сонцезахисними окулярами з темними лінзами. Світлини Каті Осадчої з сином неабияк подобаються прихильникам, вони збирають багато лайків та коментарів.

На одному зі своїх останніх дописав телеведуча опублікувала кадр з сином Іваном, який вирішив йти на пляж з валізою.

"На пляж тільки з валізою, інакше немає сенсу в тому пляжі", – сміючись написала Катя Осадча.

"Які ви чудові", "Обожнюю вас", "Краєвиди супер. Гарного відпочинку", "Який чудовий хлопчик", – написали прихильники під дописом.

Юрій Горбунов та Катя Осадча таки не наважилися ще показати обличчя свого сина, тож фотографують його лише тоді, коли хлопчик обернений до камери спиною, або ж не видно його лиця. Старшого сина Іллю телеведуча також вкрай рідко показує своїм прихильникам. Нещодавно зірка привітала старшого сина з іменинами, втім Ілля був обернений до камери спиною.

Також в інстаграм-сторіс знаменитість опублікувала добірку кадрів з активного відпочинку. Зіркові батьки вирішили покататися на велосипедах з молодшим сином Іваном.



Катя Осадча катається на велосипеді з сином / Instagram Stories / @kosadcha