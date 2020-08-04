Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая наслаждается отдыхом в Турции со своим мужем Юрием Горбуновым и двумя детьми – старшим сыном Ильей и младшим сыном Иваном.

Снимки Катя Осадчая опубликовала на личной странице в инстаграме. Там она рассказывает поклонникам новости из жизни и показывает незабываемые моменты.

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На фотографии видно, что телеведущая вышла на прогулку со своим сыном. Она позировала на фоне гор и продемонстрировала стильный летний образ. Катя надела легкое летнее платье на брительках, которое прекрасно подходит для жаркой погоды и отдыха на море. Наряд она соединила с белой обувью, а ногу украсила браслетом.

Дополнила look знаменитость соломенной шляпой, соломенной сумкой и солнцезащитными очками с темными линзами. Фотографии Кати Осадчей с сыном изрядно нравятся поклонникам, они собирают много лайков и комментариев.

В одном из своих последних постов телеведущая опубликовала кадр с сыном Иваном, который решил идти на пляж с чемоданом.

"На пляж только с чемоданом, иначе нет смысла в том пляже", – смеясь написала Катя Осадчая.

"Какие вы замечательные", "Обожаю вас", "Пейзажи супер. Хорошего отдыха", "Какой замечательный мальчик", – написали поклонники под постом.

Юрий Горбунов и Катя Осадчая таки не решились еще показать лицо своего сына, поэтому фотографируют его только тогда, когда мальчик обращен к камере спиной, или не видно его лица. Старшего сына Илью телеведущая также крайне редко показывает своим поклонникам. Недавно звезда поздравила старшего сына с днем рождения, впрочем Илья был обращен к камере спиной.

Также в инстаграм-сторис знаменитость опубликовала подборку кадров с активного отдыха. Звездные родители решили покататься на велосипедах с младшим сыном Иваном.



Катя Осадчая катается на велосипеде с сыном / Instagram Stories / @kosadcha