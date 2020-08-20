Перший чоловік 38-річної американської співачки Брітні Спірс Джейсон Олександр зізнався, що хоче повернути ексдружину у своє життя. Він також виступив проти опікунства над зіркою й запевнив, що вона може розпоряджатись своїм життям самостійно.

Перший чоловік легендарної артистки Брітні Спірс прокоментував скандал довкола опікунства над колишньою дружиною. В інтерв'ю для видання Us Weekly він зізнався, що його почуття до зірки не згасли й він готовий спробувати побудувати стосунки спочатку, якщо б сама співачка цього хотіла. Проте опікунство над нею унеможливлює будь-який роман.

До теми Брітні Спірс вимагає усунути батька Джеймса з посади опікуна: шокуюча заява

"Якби нам дали ще один шанс, і вона була б не проти, я б спробував. Я, безумовно, її люблю, але мені треба рухатися далі", – зазначив Джейсон Олександр.

38-річний чоловік був серед учасників акції #FreeBritney в Лос-Анджелесі, яка відбулась вчора, 20 серпня. Попри розлучення 16 років тому він досі спілкується з Брітні Спірс й запевняє, що вона готова нести відповідальність за себе сама. Опікунство лише ускладнює її стосунки з друзями та дітьми – 14-річним Шоном і 13-річним Джейденом.

Я б хотів повернутися в її життя так чи інакше, але все ускладнює питання з опікунством. Якби між нами ще були почуття, ми б побачили, куди вони могли привести, але цього не сталося,

– поясний ексчоловік Брітні Спірс.

Зазначимо, адвокат співачки днями заявив у суді, що знаменитість категорично проти того, щоб батько Джеймс знову став її опікуном. Натомість Брітні Спірс хоче, аби цю роль отримала її менеджерка Джоді Монтгомері. Проте Джейсон Олександр зізнався, що в особистих розмовах колишня запевняла, що більше не хоче бути під опікою.



Брітні Спірс з першим чоловіком Джейсоном Олександром / Фото: Splashnews

До теми Рух #FreeBritneySpears: що не так з опікунством над співачкою

Нагадаємо, що Брітні Спірс та Джейсон Олександр були друзями з дитинства й одружились 2004 року в Лас-Вегасі. Проте їхній шлюб тривав всього 55 годин. Проте після розлучення вони зберегли теплі стосунки. Ексчоловік також висловився про теперішнього обранця співачки 26-річного тренера Сема Асгарі . Він переконаний, що зірка його дійсно кохає.