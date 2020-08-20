Через 16 років після розлучення: ексчоловік Брітні Спірс хоче повернути кохану
Перший чоловік 38-річної американської співачки Брітні Спірс Джейсон Олександр зізнався, що хоче повернути ексдружину у своє життя. Він також виступив проти опікунства над зіркою й запевнив, що вона може розпоряджатись своїм життям самостійно.
Перший чоловік легендарної артистки Брітні Спірс прокоментував скандал довкола опікунства над колишньою дружиною. В інтерв'ю для видання Us Weekly він зізнався, що його почуття до зірки не згасли й він готовий спробувати побудувати стосунки спочатку, якщо б сама співачка цього хотіла. Проте опікунство над нею унеможливлює будь-який роман.
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"Якби нам дали ще один шанс, і вона була б не проти, я б спробував. Я, безумовно, її люблю, але мені треба рухатися далі", – зазначив Джейсон Олександр.
38-річний чоловік був серед учасників акції #FreeBritney в Лос-Анджелесі, яка відбулась вчора, 20 серпня. Попри розлучення 16 років тому він досі спілкується з Брітні Спірс й запевняє, що вона готова нести відповідальність за себе сама. Опікунство лише ускладнює її стосунки з друзями та дітьми – 14-річним Шоном і 13-річним Джейденом.
Я б хотів повернутися в її життя так чи інакше, але все ускладнює питання з опікунством. Якби між нами ще були почуття, ми б побачили, куди вони могли привести, але цього не сталося,
– поясний ексчоловік Брітні Спірс.
Зазначимо, адвокат співачки днями заявив у суді, що знаменитість категорично проти того, щоб батько Джеймс знову став її опікуном. Натомість Брітні Спірс хоче, аби цю роль отримала її менеджерка Джоді Монтгомері. Проте Джейсон Олександр зізнався, що в особистих розмовах колишня запевняла, що більше не хоче бути під опікою.
Брітні Спірс з першим чоловіком Джейсоном Олександром / Фото: Splashnews
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Нагадаємо, що Брітні Спірс та Джейсон Олександр були друзями з дитинства й одружились 2004 року в Лас-Вегасі. Проте їхній шлюб тривав всього 55 годин. Проте після розлучення вони зберегли теплі стосунки. Ексчоловік також висловився про теперішнього обранця співачки 26-річного тренера Сема Асгарі. Він переконаний, що зірка його дійсно кохає.
"Я його не знаю. Він має такий вигляд, як ніби він у гарній формі, але і я теж в гарній формі, так що браво йому. Він набагато молодший за мене. У нього є прекрасна можливість спілкуватися з Брітні, і я думаю, що вона має до нього якісь почуття", – прокоментував Джейсон Олександр.