Первый муж 38-летней американской певицы Бритни Спирс Джейсон Александр признался, что хочет вернуть экс-супругу в свою жизнь. Он также выступил против опекунства над звездой и заверил, что она может распоряжаться своей жизнью самостоятельно.

Первый муж легендарной артистки Бритни Спирс прокомментировал скандал вокруг опекунства над бывшей женой. В интервью для издания Us Weekly он признался, что его чувства к звезды не угасли и он готов попробовать построить отношения сначала, если бы сама певица этого хотела. Однако опекунство над ней делает невозможным любой роман.

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"Если бы нам дали еще один шанс, и она была бы не против, я бы попробовал. Я, безусловно, ее люблю, но мне надо двигаться дальше", – отметил Джейсон Александр.

38-летний мужчина был среди участников акции #FreeBritney в Лос-Анджелесе, которая состоялась вчера, 20 августа. Несмотря на развод 16 лет назад, он до сих пор общается с Бритни Спирс и утверждает, что она готова нести ответственность за себя сама. Опекунство только усложняет его отношения с друзьями и детьми – 14-летним Шоном и 13-летним Джейденом.

Я бы хотел вернуться в ее жизнь так или иначе, но все осложняет вопрос с опекунством. Если бы между нами еще были чувства, мы бы увидели, куда они могли привести, но этого не произошло,

– поясной бывший муж Бритни Спирс.

Отметим, адвокат певицы на днях заявил в суде, что знаменитость категорически против того, чтобы отец Джеймс снова стал ее опекуном. А Бритни Спирс хочет, чтобы эту роль получила ее менеджер Джоди Монтгомери. Однако Джейсон Александр признался, что в личных беседах бывшая уверяла, что больше не хочет быть под опекой.



Бритни Спирс с первым мужем Джейсоном Александром / Фото: Splashnews

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Напомним, что Бритни Спирс и Джейсон Александр были друзьями с детства и поженились 2004 года в Лас-Вегасе. Однако их брак длился всего 55 часов. Однако после развода они сохранили теплые отношения. Бывший муж также высказался о нынешнем избраннике певицы 26-летнем тренере Сэме Асгари. Он убежден, что звезда его действительно любит.

"Я его не знаю. Он выглядит, как будто он в хорошей форме, но и я тоже в хорошей форме, так что браво ему. Он намного моложе меня. У него есть прекрасная возможность общаться с Бритни, и я думаю, что она питает к нему какие-то чувства", – прокомментировал Джейсон Александр.