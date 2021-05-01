Редакція LifeStyle 24 підготувала для вас привітання з Великоднем у прозі та віршах українською мовою, щоб ви мали змогу привітати рідних, які перебувають від вас далеко.
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Через продовження пандемії, ми змушені надалі бути обережними й відзначати світле радісне свято окремо у своїх домівках, однак радимо вам не сумувати в цей великий день, а надіслати близьким привітання. Христос Воскрес!
Привітання з Пасхою-2021 у прозі
Щиро вітаю Вас із Великоднем! Нехай це величне свято наповнить серце світлими почуттями надії і любові, дарує щастя та добро. Бажаю Вам радості, здоров'я, добробуту і благополуччя. Христос Воскрес!
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З Великоднем! Бажаємо вам душевної чистоти і гармонії, миру та спокою в сімейній оселі. Нехай це величне свято Воскресіння Господнього надихає Вас на добрі та праведні справи. Нехай Пасха стане для кожного початком нового життя – кращого і добрішого! Христос Воскрес!
Привітання з Пасхою у прозі
Вітаємо з Великоднем! Бажаю, щоб переможний дух надії та радості супроводжували Вас і Вашу родину, давали силу, енергію, наснагу для добрих і корисних справ. Нехай радісні Пасхальні дні покладуть благодатні початки нових перемог і звершень на Вашому життєвому шляху. Христос Воскрес!
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Вітаю вас від душі зі світлим святом Великодня! Христос Воскрес! Бажаю, щоб ця весна стала у вашому житті особливою і принесла успіх, гармонію, душевне тепло і взаєморозуміння з навколишнім світом і людьми! Нехай ті чудеса, в які віриться, втіляться в реальність!
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У цей святковий великий день хочу побажати вам добра, міцного здоров'я, миру і процвітання у всьому. Нехай кожен день ваш будинок наповнюється щастям і благополуччям. Даруйте один одному увагу і турботу, любов і вірність. Вітаємо зі святом Великодня!
Привітання з Великоднем-2021 у віршах
Христос воскрес! – десь пролунало,
І на душі святково стало.
Ось кошики із рушниками
Несуть до церкви із пасками.
Святково свічки засвітились,
І всі частунки освятились.
Христос воскрес – лунають дзвони.
Хай зникнуть всякі перепони!
Хай у душі панує свято,
Хай успіхів буде багато!
Хай завжди і у всім щастить.
І хай вас Бог благословить!
Привітання з Великоднем 2021 у віршах
З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!
Жити в радості й любові від душі бажаю!
Запашною нехай буде Великодня Паска
І до віку буде з Вами світла Божа ласка!
Хай Божа матір Вас охороняє,
А Дух Святий здоров'я посилає.
Господь дарує Ангела з небес!
– Христос Воскрес!
– Воістину воскрес!
***
Святково свічки засвітились,
І всі частунки освятились.
"Христос воскрес"-лунають дзвони.
Хай зникнуть всякі перепони!
Хай у душі панує свято,
Хай успіхів буде багато!
Хай завжди і у всім щастить.
І хай Бог благословить!
Веселих свят! Христос Воскрес!
***
Під зорями весна ще буде спати,
Ще місто мла вкриватиме густа,
А ми до церкви підем привітати
Воскреслого Христа.
А в церкві так велично, світло буде,
Заграють дзвони із церковних веж,
І разом з ними заспівають люди:
Христос воскрес!
У поле, в ліс, де сніг останній тане,
У досвіток покотиться луна
А там зі сну прокинеться і встане
Дзвінка весна!
***
Свято Пасхи вжe,настало,
Люди звичай бережуть,
Розмальовують яєчка,
Пишні пасочки печуть.
Святкування йде віками,
Це такі чудові дні:
В гості йти, під рушниками
Страви нести запашні.
Доброзичливо, з любовю
Мати щирі почуття,
Людям зичити здоровя
І щасливого життя.
Святiсть-це чарівне слово,
Тільки треба так зуміть,
Щоб життя своє святково
У труді й добрі прожить.
Христов воскрес!
Воістину воскрес!
***
Славте Ісуса Христа
За Його кров, за тяжкі муки.
Його любіть, як він полюбив
В хвилину радості й розлуки.
Христос Воскрес!
***
З Христовим Воскресінням щиро вас вітаю!
Жити в любові і радості від щирого серця бажаю!
Хай буде запашною Великодня Паска
І буде з вами завджи милосердна Божа ласка!
Христос Воскрес!