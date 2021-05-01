Редакция LifeStyle 24 подготовила для вас поздравления с Пасхой в прозе и стихах на украинском языке, чтобы вы могли поздравить родных, которые находятся от вас далеко.
Читайте Придерживаемся дистанции и не целуем иконы, – священник призвал праздновать Пасху безопасно
Из-за продления пандемии, мы вынуждены в дальнейшем быть осторожными и отмечать светлый радостный праздник отдельно в своих домах, однако советуем вам не грустить в этот великий день, а послать близким поздравления. Христос Воскрес!
Поздравления с Пасхой-2021 в прозе
Искренне поздравляю Вас с Пасхой! Пусть этот величественный праздник наполнит сердце светлыми чувствами надежды и любви, дарит счастье и добро. Желаю Вам радости, здоровья, благосостояния и благополучия. Христос Воскрес!
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С Пасхой! Желаем вам душевной чистоты и гармонии, мира и спокойствия в семейном доме. Пусть этот величественный праздник Воскресения Господня вдохновляет Вас на добрые и праведные дела. Пусть Пасха станет для каждого началом новой жизни – лучшей и доброй! Христос Воскрес!
Поздравления с Пасхой в прозе
Поздравляем с Пасхой! Желаю, чтобы победный дух надежды и радости сопровождали Вас и Вашу семью, давали силу, энергию, вдохновение для добрых и полезных дел. Пусть радостные Пасхальные дни положат благодатное начало новых побед и свершений на Вашем жизненном пути. Христос Воскрес!
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Поздравляю вас от души со светлым праздником Пасхи! Христос Воскрес! Желаю, чтобы эта весна стала в вашей жизни особенной и принесла успех, гармонию, душевное тепло и взаимопонимание с окружающим миром и людьми! Пусть те чудеса, в которые верится, воплотятся в реальность!
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В этот праздничный большой день хочу пожелать вам добра, крепкого здоровья, мира и процветания во всем. Пусть каждый день ваш дом наполняется счастьем и благополучием. Дарите друг другу внимание и заботу, любовь и верность. Поздравляем с праздником Пасхи!
Поздравления с Пасхой-2021 в стихах
Христос воскрес! – десь пролунало,
І на душі святково стало.
Ось кошики із рушниками
Несуть до церкви із пасками.
Святково свічки засвітились,
І всі частунки освятились.
Христос воскрес – лунають дзвони.
Хай зникнуть всякі перепони!
Хай у душі панує свято,
Хай успіхів буде багато!
Хай завжди і у всім щастить.
І хай вас Бог благословить!
Поздравления с Пасхой 2021 в стихах
З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!
Жити в радості й любові від душі бажаю!
Запашною нехай буде Великодня Паска
І до віку буде з Вами світла Божа ласка!
Хай Божа матір Вас охороняє,
А Дух Святий здоров'я посилає.
Господь дарує Ангела з небес!
- Христос Воскрес!
- Воістину воскрес!
***
Святково свічки засвітились,
І всі частунки освятились.
"Христос воскрес"-лунають дзвони.
Хай зникнуть всякі перепони!
Хай у душі панує свято,
Хай успіхів буде багато!
Хай завжди і у всім щастить.
І хай Бог благословить!
Веселих свят! Христос Воскрес!
***
Під зорями весна ще буде спати,
Ще місто мла вкриватиме густа,
А ми до церкви підем привітати
Воскреслого Христа.
А в церкві так велично, світло буде,
Заграють дзвони із церковних веж,
І разом з ними заспівають люди:
Христос воскрес!
У поле, в ліс, де сніг останній тане,
У досвіток покотиться луна
А там зі сну прокинеться і встане
Дзвінка весна!
***
Свято Пасхи вжe,настало,
Люди звичай бережуть,
Розмальовують яєчка,
Пишні пасочки печуть.
Святкування йде віками,
Це такі чудові дні:
В гості йти, під рушниками
Страви нести запашні.
Доброзичливо, з любовю
Мати щирі почуття,
Людям зичити здоровя
І щасливого життя.
Святiсть-це чарівне слово,
Тільки треба так зуміть,
Щоб життя своє святково
У труді й добрі прожить.
Христов воскрес!
Воістину воскрес!
***
Славте Ісуса Христа
За Його кров, за тяжкі муки.
Його любіть, як він полюбив
В хвилину радості й розлуки.
Христос Воскрес!
***
З Христовим Воскресінням щиро вас вітаю!
Жити в любові і радості від щирого серця бажаю!
Хай буде запашною Великодня Паска
І буде з вами завджи милосердна Божа ласка!
Христос Воскрес!