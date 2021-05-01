Редакция LifeStyle 24 подготовила для вас поздравления с Пасхой в прозе и стихах на украинском языке, чтобы вы могли поздравить родных, которые находятся от вас далеко.

Читайте Придерживаемся дистанции и не целуем иконы, – священник призвал праздновать Пасху безопасно

Из-за продления пандемии, мы вынуждены в дальнейшем быть осторожными и отмечать светлый радостный праздник отдельно в своих домах, однако советуем вам не грустить в этот великий день, а послать близким поздравления. Христос Воскрес!

Поздравления с Пасхой-2021 в прозе

Искренне поздравляю Вас с Пасхой! Пусть этот величественный праздник наполнит сердце светлыми чувствами надежды и любви, дарит счастье и добро. Желаю Вам радости, здоровья, благосостояния и благополучия. Христос Воскрес!

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С Пасхой! Желаем вам душевной чистоты и гармонии, мира и спокойствия в семейном доме. Пусть этот величественный праздник Воскресения Господня вдохновляет Вас на добрые и праведные дела. Пусть Пасха станет для каждого началом новой жизни – лучшей и доброй! Христос Воскрес!



Поздравления с Пасхой в прозе

Поздравляем с Пасхой! Желаю, чтобы победный дух надежды и радости сопровождали Вас и Вашу семью, давали силу, энергию, вдохновение для добрых и полезных дел. Пусть радостные Пасхальные дни положат благодатное начало новых побед и свершений на Вашем жизненном пути. Христос Воскрес!

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Поздравляю вас от души со светлым праздником Пасхи! Христос Воскрес! Желаю, чтобы эта весна стала в вашей жизни особенной и принесла успех, гармонию, душевное тепло и взаимопонимание с окружающим миром и людьми! Пусть те чудеса, в которые верится, воплотятся в реальность!

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В этот праздничный большой день хочу пожелать вам добра, крепкого здоровья, мира и процветания во всем. Пусть каждый день ваш дом наполняется счастьем и благополучием. Дарите друг другу внимание и заботу, любовь и верность. Поздравляем с праздником Пасхи!

Поздравления с Пасхой-2021 в стихах

Христос воскрес! – десь пролунало,

І на душі святково стало.

Ось кошики із рушниками

Несуть до церкви із пасками.

Святково свічки засвітились,

І всі частунки освятились.

Христос воскрес – лунають дзвони.



Хай зникнуть всякі перепони!

Хай у душі панує свято,

Хай успіхів буде багато!

Хай завжди і у всім щастить.

І хай вас Бог благословить!



Поздравления с Пасхой 2021 в стихах

З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!

Жити в радості й любові від душі бажаю!

Запашною нехай буде Великодня Паска

І до віку буде з Вами світла Божа ласка!

Хай Божа матір Вас охороняє,

А Дух Святий здоров'я посилає.

Господь дарує Ангела з небес!

- Христос Воскрес!

- Воістину воскрес!

***

Святково свічки засвітились,

І всі частунки освятились.

"Христос воскрес"-лунають дзвони.

Хай зникнуть всякі перепони!

Хай у душі панує свято,

Хай успіхів буде багато!

Хай завжди і у всім щастить.

І хай Бог благословить!

Веселих свят! Христос Воскрес!

***

Під зорями весна ще буде спати,

Ще місто мла вкриватиме густа,

А ми до церкви підем привітати

Воскреслого Христа.

А в церкві так велично, світло буде,

Заграють дзвони із церковних веж,

І разом з ними заспівають люди:

Христос воскрес!

У поле, в ліс, де сніг останній тане,

У досвіток покотиться луна

А там зі сну прокинеться і встане

Дзвінка весна!



***

Свято Пасхи вжe,настало,

Люди звичай бережуть,

Розмальовують яєчка,

Пишні пасочки печуть.

Святкування йде віками,

Це такі чудові дні:

В гості йти, під рушниками

Страви нести запашні.

Доброзичливо, з любовю

Мати щирі почуття,

Людям зичити здоровя

І щасливого життя.

Святiсть-це чарівне слово,

Тільки треба так зуміть,

Щоб життя своє святково

У труді й добрі прожить.

Христов воскрес!

Воістину воскрес!

***

Славте Ісуса Христа

За Його кров, за тяжкі муки.

Його любіть, як він полюбив

В хвилину радості й розлуки.

Христос Воскрес!

***

З Христовим Воскресінням щиро вас вітаю!

Жити в любові і радості від щирого серця бажаю!

Хай буде запашною Великодня Паска

І буде з вами завджи милосердна Божа ласка!

Христос Воскрес!