Різдво Христове 2022: чудові картинки-привітання зі святом

19:00

25 грудня християни західного обряду та православні віряни згідно з григоріанським календарем відзначають світле зимове свято – Різдво Христове. Воно присвячене народженню Ісуса Христа від Діви Марії. На цю подію очікували тисячоліттям, адже у Старому заповіті було багато пророцтв, що прийде Месія, який врятує увесь світ.