Різдво Христове 2022: чудові картинки-привітання зі святом

24 грудня 2022, 19:00
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25 грудня християни західного обряду та православні віряни згідно з григоріанським календарем відзначають світле зимове свято – Різдво Христове. Воно присвячене народженню Ісуса Христа від Діви Марії. На цю подію очікували тисячоліттям, адже у Старому заповіті було багато пророцтв, що прийде Месія, який врятує увесь світ.

У день Різдва християни відвідують церкву, а згодом збираються у великому колі всієї сім'ї. Хоча цьогоріч багато хто з українців не зможе бути вдома у свято, проте це не привід сумувати у такий радісний день. Щоб ви могли привітати найрідніших вам людей, пропонуємо нашу різдвяну добірку картинок, які зігріють серце й подарують усмішку, зазначає 24 канал

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Картинки-привітання з Різдвом Христовим 

Картинки-привітання з Різдвом Христовим / Фото "НВ"

Різдво Христове в Україні – картинки-привітання зі святом / Фото з відкритих джерел

Привітання з Різдвом – картинки / Фото "Радіо МАКСИМУМ"

Різдво – гарні картинки-привітання / Фото "НТА"

Чудові картинки-привітання з Різдвом Христовим / Фото lVIV.MEDIA

Привітання з Різдвом – картинки / Фото з відкритих джерел

Картинки-привітання з Різдвом Христовим / Фото "НТА"

Різдво Христове в Україні – картинки-привітання / Фото UKR.NET

Привітання з Різдвом – картинки / Фото "НВ"

Автор: Ірина Ковальчук