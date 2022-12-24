У день Різдва християни відвідують церкву, а згодом збираються у великому колі всієї сім'ї. Хоча цьогоріч багато хто з українців не зможе бути вдома у свято, проте це не привід сумувати у такий радісний день. Щоб ви могли привітати найрідніших вам людей, пропонуємо нашу різдвяну добірку картинок, які зігріють серце й подарують усмішку, зазначає 24 канал.

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Картинки-привітання з Різдвом Христовим

Картинки-привітання з Різдвом Христовим / Фото "НВ"

Різдво Христове в Україні – картинки-привітання зі святом / Фото з відкритих джерел

Привітання з Різдвом – картинки / Фото "Радіо МАКСИМУМ"

Різдво – гарні картинки-привітання / Фото "НТА"

Чудові картинки-привітання з Різдвом Христовим / Фото lVIV.MEDIA

Привітання з Різдвом – картинки / Фото з відкритих джерел

Картинки-привітання з Різдвом Христовим / Фото "НТА"

Різдво Христове в Україні – картинки-привітання / Фото UKR.NET

Привітання з Різдвом – картинки / Фото "НВ"