Хоча в Україні згідно з юліанським календарем найпоширеніша дата відзначення Різдва Христового – це 7 січня. Проте 18 жовтня 2022 року Православна церква України на засіданні Священного Синоду дозволила святкувати Різдво 25 грудня, зазначає 24 канал.
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Історія Різдва Христового
Різдво Христове – це свято, яке присвячене важливій події в історії всього людства. У цей день християни згадують день народження Ісуса Христа, який прийшов на цю землю, щоб врятувати людей від їхніх гріхів і стати їхнім Спасителем.
Віряни західного обряду починають готуватися до свята ще за місяць. Цей передріздвяний період називається "Адвент", що містить в собі дні покаяння, сповіді й причастя. З 20 до 24 грудня тривають п’ять днів передсвята, а з 26 до 31 – дні після свята. Протягом цього часу віряни готують свою душу та тіло до великого торжества, а 24 грудня відзначають Святвечір, який є завершальним днем великого Різдвяного посту.
Коли в Україні святкують католицьке Різдво / Фото Canva
Щодо сприйняття Різдва для католиків та православних, то тут важлива відмінність полягає в тому, що для католиків Різдво – це найважливіше свято в році, а для православних – Великдень. Також піст, який передує святу, у православних є значно суворішим, ніж у католиків.
Католицьке Різдво – традиції та символи свята
- Вночі, перед світанком служать три літургії, адже Різдво святкують як народження Слова від Бога Отця (вночі), народження Бога-Сина від Діви (на зорі) та народження Бога у душі християнина (вдень).
- Згідно з традицією, напередодні свята у Святвечір 24 грудня, коли на небі зійде перша зірка, вся сім'я збирається за святковим столом.
Перед тим, як вживати їжу, кожен член сім'ї повинен прочитати уривок з Євангеліє і помолитися Господу. Згодом переломлюють облатку – тонке випечене прісне тісто. Зазвичай воно є круглої форми, на якому відтісняють зображення із християнськими або різдвяними символами. Така облатка символізує радість свята, що наближається.
- На столі має бути має бути 12 страв, бо така ж кількість була апостолів.
В Українці обов'язково має бути кутя. Також готують такі страви: борщ, гриби, риба, вареники з квасолею та капустою, картопля й узвар. Ще на скатертину можна покласти сніп сіна, що символізує Вифлеємські ясла.
Традиція католицького Різдва 2022 / Фото "Духовна велич Львова"
- Після вечері заведено іти до церкви на святкове богослужіння.
- Вранці 25 грудня дітлахи та дорослі шукають під ялинкою подарунки. Традиція обмінюватися подарунками з'явилася через те, що в історії народження Ісуса волхви підносили немовляті різні дари.
- Також на саме Різдво заведено колядувати. Діти та дорослі ходять по домівках й за допомогою віршів та пісень вітають один одного зі святом.
- Важливим символом відзначення Різдва є прикрашена ялинка.