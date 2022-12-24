У Святвечір заведено проводити богослужіння, від заходу сонця й аж до світанку. Християни також у цей день дотримуються Різдвяного посту, який має свої обмеження щодо вживання їжі та поведінки людей, які постяться, пише 24 канал.

Читайте також Чим відрізняється Різдво 25 грудня та 7 січня: цікаві факти

Зазначимо, що православні та греко-католицькі церкви в Україні на офіційному рівні ще не визначилися з тим, щоб перейти на григоріанський календар і зокрема Різдво Христове відзначати 25 грудня з усім світом. Проте, вже цьогоріч частина вірян цих церков будуть все ж таки Різдво святкувати завтра і відсоток таких людей з кожним разом збільшується.

Значення Святвечора – традиції та символи

У храмах 24 грудня вночі, перед світанком та в день 25 грудня проводять три літургії. Різдво святкується як народження Слова від Бога Отця (вночі), Бога-Сина від Діви (на зорі) та народження Бога у душі вірян (вдень).

Святвечір – це завершальний день великого Різдвяного посту. За народною традицією, люди не сідали за стіл і нічого не їли допоки не "зійде вечірня зоря", адже за повір'ям саме ця перша зірка сповістила волхвів про народження Ісуса Христа.

Оскільки у католиків триває Різдвяний піст, тому у центрі стола господиня ставить освячений прісний хліб – різдвяні облатки. Його заведено їсти тільки після літургії.

Святвечір у католиків – традиції / Фото з відкритих джерел

Перед тим, як сідати за стіл у Святвечір, всі разом моляться, а потім глава сім’ї читає вголос уривок з Євангелія від Луки розповідає про народження Ісуса Христа. Згодом всі присутні за столом беруть шматочки облатки та, бажаючи добра й миру, діляться ними один з одним. Шматочки такого хліба символізують тіло Господа та нагадують про те, як Ісус Христос ділився їжею зі своїми учнями під час Таємної вечері. У цей день до святкового столу теж подають узвар, вареники з капустою та грибами й солодкі пироги.

Ще одна з найпопулярніших традицій Святвечора у католиків – це залишати за святковим столом одне вільне місце. Будь-яка людина, яка відвідає дім, має бути прийнята, як брат. Ця традиція закликає пам’ятати про тих, хто не може зустріти Різдво зі своєю родиною.

24 грудня – традиції та символи Святвечора / Фото з відкритих джерел

В Україні зазвичай різдвяні традиції поєднуються разом зі стародавніми обрядами та церковними звичаями. Тож дуже важливо, щоб Свята вечеря складалася із 12 пісних страв, які роблять на честь 12 учнів Ісуса Христа. Обов'язково на столі має бути кутя. У народі зерно, з якого готують кутю символізує воскресіння та вічне життя. Мак і горіх – символ достатку та родючості, а мед – символ міцного здоров'я та благополуччя. Також на столі мають бути такі страви: борщ, гриби, риба, вареники з квасолею та капустою, картопля й узвар.

На Різдво ставлять ялинку, прикрашену Вифлеємською зіркою на верхівці. На гілках дерева для дітей вішають різні солодощі, а під саму ялинку кладуть подарунки. У деяких регіонах ставлять на стіл автентичний український символ Різдва – дідух. Він має вигляд снопа пшениці або вівса спеціальної форми: з трьома, п’ятьма або сімома ногами й великою кількістю вузлів. У народі він символізує багатий врожай, добробут, безсмертя предків та оберега роду.

Традиції та значення Святовечора 2022 / Фото "Фотографії старого Львова"

Гарна традиція на завершення Святвечора – це колядувати. У кінці віряни римо-католицької церкви Святвечора співають колядки та йдуть до храму на святкове різдвяне богослужіння, а головна церемонія проходить у Ватиканському соборі Святого Петра за участі папи Римського.

У нас же заведено відвідувати своїх рідних. Також вертепи ходять по домівках зі святковими піснями-колядками бажаючи господарям доброї долі. В дарунок вони отримують від господарів солодощі та монети.