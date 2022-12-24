В Сочельник принято проводить богослужения, от захода солнца и до рассвета. Христиане также в этот день соблюдают Рождественский пост, который имеет свои ограничения по употреблению пищи и поведения постящихся людей. пишет 24 канал.

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Отметим, что православные и греко-католические церкви в Украине на официальном уровне еще не определились с тем, чтобы перейти на григорианский календарь и, в частности, Рождество Христово отмечать 25 декабря со всем миром. Однако уже в этом году часть верующих этих церквей будут все же Рождество праздновать завтра и процент таких людей с каждым разом увеличивается.

Значение Сочельника – традиции и символы

В храмах 24 декабря ночью, перед рассветом и в день 25 декабря совершаются три литургии. Рождество празднуется как рождение Слова от Бога Отца (ночью), Бога-Сына от Девы (на заре) и рождение Бога в душе верующих (днем).

Сочельник – это завершающий день великого Рождественского поста. По народной традиции, люди не садились за стол и ничего не ели до тех пор, пока не "сойдет вечерняя заря", ведь по поверью именно эта первая звезда возвестила волхвов о рождении Иисуса Христа.

Поскольку у католиков продолжается Рождественский пост, в центре стола хозяйка ставит освященный пресный хлеб – рождественские облатки. Его принято есть только после литургии.

Сочельник у католиков – традиции / Фото из открытых источников

Перед тем, как садиться за стол в сочельник, все вместе молятся, а затем глава семьи читает вслух отрывок из Евангелия от Луки рассказывает о рождении Иисуса Христа. Впоследствии все присутствующие за столом берут кусочки облатки и, желая добра и мира, делятся ими друг с другом. Кусочки такого хлеба символизируют тело Господа и напоминают о том, как Иисус Христос делился едой со своими учениками во время Тайной вечери. В этот день к праздничному столу тоже подают компот, вареники с капустой и грибами и сладкие пироги.

Еще одна из самых популярных традиций сочельника у католиков – это оставлять за праздничным столом одно свободное место. Любой человек, посетивший дом, должен быть принят как брат. Эта традиция призывает помнить о тех, кто не может встретить Рождество со своей семьей.

24 декабря – традиции и символы Сочельника / Фото из открытых источников

В Украине обычно рождественские традиции объединяются вместе с древними таинствами и церковными обычаями. Поэтому очень важно, чтобы Святой ужин состоял из 12 постных блюд, которые делают в честь 12 учеников Иисуса Христа. Обязательно на столе должно быть кутья. В народе зерно, из которого готовят кутью, символизирует воскресение и вечную жизнь. Мак и орех – символ изобилия и плодородия, а мед – символ крепкого здоровья и благополучия. Также на столе должны быть блюда: борщ, грибы, рыба, вареники с фасолью и капустой, картофель и компот.

На Рождество ставят елку, украшенную Вифлеемской звездой на вершине. На ветках дерева для детей вешают разные сладости, а под самую елку кладут подарки. В некоторых регионах ставят на стол аутентичный украинский символ Рождества дедух. Он имеет вид снопа пшеницы или овса специальной формы: с тремя, пятью или семью ногами и большим количеством узлов. В народе он символизирует богатый урожай, благополучие, бессмертие предков и обереги рода.

Традиции и значение Сочельника 2022 / Фото "Фотографии старого Львова"

Хорошая традиция в завершение Сочельника – это колядовать. В конце верующие римско-католической церкви Сочельника поют колядки и идут в храм на праздничное рождественское богослужение, а главная церемония проходит в Ватиканском соборе Святого Петра с участием папы Римского.

У нас же принято посещать своих родных. Также вертепы ходят по домам с праздничными песнями-колядками, желая хозяевам доброй судьбы. В подарок они получают от владельцев сладости и монеты.