В день Рождества христиане посещают церковь, а затем собираются в большом кругу всей семьи. Хотя в этом году многие украинцы не смогут быть дома в праздник, однако это не повод скучать в такой радостный день. Чтобы вы могли поздравить самых родных вам людей, предлагаем нашу рождественскую подборку картинок, которые согреют сердце и подарят улыбку. отмечает 24 канал.

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Картинки-поздравления с Рождеством Христовым

Картинки-поздравления с Рождеством Христовым / Фото "НВ"

Рождество Христово в Украине – картинки-поздравления с праздником / Фото из открытых источников

Поздравления с Рождеством – картинки / Фото "Радио МАКСИМУМ"

Рождество – красивые картинки-поздравления / Фото "НТА"

Великолепные картинки-поздравления с Рождеством Христовым / Фото lVIV.MEDIA

Поздравления с Рождеством – картинки / Фото из открытых источников

Картинки-поздравления с Рождеством Христовым / Фото "НТА"

Рождество Христово в Украине – картинки-поздравления / Фото UKR.NET

Поздравления с Рождеством – картинки / Фото "НВ"