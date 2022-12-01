З першим днем зими: чудові привітання та листівки для гарного настрою

Зима – казкова пора під час якої здійснюють мрії, у повітрі витає запах мандаринок, а за вікном сипле лапатий сніг. Цьогоріч попри всі складнощі, українці все ж очікують зимових свят. Адже ми всі віримо, що ця зима приблизить нас до спільної перемоги.

Напередодні різдвяно-новорічних свят ми зробили для вас чудову добірку привітань за допомогою яких ви зможете привітати своїх друзів та знайомих, пише 24 канал.

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Картинки-привітання з першим днем зими

Картинки-привітання з першим днем зими / Фото "Апостроф"

1 грудня – привітання з першим днем зими / Фото "ТСН"

Зима в Україні – картинки-привітання з 1 груднем / Фото Joy Pup

Перший день зими – чудові листівки / Фото з відкритих джерел

Привітання з першим днем зими у картинках / Фото "ТСН"

Перший день зими – картинки-привітання для рідних / Фото "Апостроф"

Перший день зими в Україні 2022 – картинки-привітання / Фото Joy Pup

1 грудня – привітання з першим днем зими / Фото "ТСН"

Привітання з першим днем зими у віршах

Зима у свої права вступила,

Грудень нову пору відкрив.

Вже чути морозу силу,

І сніг усю землю килимком укрив.

Тебе я з тим і вітаю,

Щасливою нехай виявиться зима.

Здоров’я, бадьорості бажаю

І неосяжного душевного тепла.

***

У перший день морозної зими

Я хочу вам побажати,

Щоб у холоднечу у своєму серці

Вам тепло лише зберігати.

Щоб пора веселих свят

Вам удачу принесла.

Попри погоду,

Щоб у душі весна цвіла.

***

Сьогодні перший день зими,

І я сердечно вас вітаю!

Щоб холодів не знали ви

Я від душі вам побажаю!

Перший день зими – привітання у прозі та віршах / Фото Canva

Удачу принесе,

Від радості нехай серце,

Як птах заспіває.

Сніжок веселий, яскравий,

Подарує вам спокій,

І чистий, дзвінкий сміх,

Поллється нехай рікою.

Нехай завзятою буде,

І легкою життя нитка,

Успіхом бажаю насолоджуватися,

А біди всі забути.

***

Вам в перший день зими бажаю

Теплом улюблених зігрівати

І, в житті чудеса зустрічаючи,

Великих успіхів очікувати.

Зима – особливий час,

Адже сніг приховує все навколо.

Для радості відкриті двері.

Нехай життєвих не буде хуртовин!

Перший день зими 2022 – привітання у прозі

Вітаємо з настанням прекрасної та чарівної пори року – зими! Нехай першого дня цього сезону для Вас відкриється нова щаслива сторінка книги Вашої долі, нехай виконуються бажання і збуваються мрії. Бажаємо, щоб ця зимова пора стала для Вас періодом чудес, радісних зустрічей та приємних емоцій.

***

Вітаю з першим днем зими! Хочу побажати тобі багато яскравих і світлих емоцій, казкового настрою, побільше приводів для захоплення і щастя. Нехай цієї зими у тебе трапиться справжнє диво!

***

Вітаю з першим днем зими! Бажаю свіжих емоцій, казкового настрою, захоплення, радості, затишку, тепла, зворушливих моментів і відчуття дива, що наближається! Будьте ближче до коханих, даруйте кохання та насолоджуйтесь спілкуванням у приємній компанії!

Привітання у прозі та віршах з першим днем зими / Фото Canva

Ось і до нашого порогу прийшла зима. Бажаю, щоб цей перший морозний день приніс у ваше життя якомога більше світла і добра. Нехай на душі у вас завжди сяє сонце, а на серці завжди буде тепло, не дивлячись на позначку термометра. Вітаю з першим днем зими!

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Перший день зими – це початок нової казки, адже саме взимку трапляються дива, особливо чарівно горять вогники, будинок наповнюється магією затишку та тепла, мороз малює картини на шибках, а земля встеляється білосніжним килимом! Нехай ця зима буде казково-прекрасною та дарує багато чудових подій!

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Морозне повітря бадьорить і сповіщає, що зима настала! А значить настав період теплих пледів, великих кухлів чаю, чарівництва, радості та святкових веселощів! Нехай узимку вас зігрівають люблячі серця!