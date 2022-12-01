В преддверии рождественско-новогодних праздников мы сделали для вас отличную подборку поздравлений с помощью которых вы сможете поздравить своих друзей и знакомых, пишет 24 канал.
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Картинки-поздравления с первым днем зимы
Картинки-поздравления с первым днем зимы / Фото "Апостроф"
1 декабря – поздравление с первым днем зимы / Фото "ТСН"
Зима в Украине – картинки-поздравления с 1 декабря / Фото Joy Pup
Первый день зимы – прекрасные открытки / Фото из открытых источников
Приветствие с первым днем зимы в картинках / Фото "ТСН"
Первый день зимы – картинки-поздравления для родных / Фото "Апостроф"
Первый день зимы в Украине 2022 – картинки-поздравления / Фото Joy Pup
1 декабря – поздравление с первым днем зимы / Фото "ТСН"
Приветствие с первым днем зимы в стихах
Пожелать хочу тепла,
Уюта, счастья и любви,
Веселья яркого, добра
Тебе я в первый день зимы!
Пусть не тревожат холода,
На сердце будет хорошо,
Мечты сбываются всегда,
И все дается пусть легко!
Желаю, чтобы оптимизм
Не гас ни летом, ни зимой,
Так же, как солнышко, лучист
И ярок был день каждый твой!
***
В первый день зимы морозной
Я хочу вам пожелать,
Чтобы в стужу в своем сердце
Вам тепло лишь сохранять.
Чтоб пора веселых празднеств
Вам удачу принесла.
Не взирая на погоду,
Чтоб в душе весна цвела.
Первый день зимы – поздравления в прозе и стихах / Фото Canva
С первым днем зимы! Ура!
Это лучшая пора.
Не пугает холод пусть,
Прогони из сердца грусть,
Наслаждайся каждым днем,
Не печалься ни о чем.
***
Поздравляю тебя с первым днем зимы!
С этой снежной порою года!
Когда с искренней чистотою
В белом платье поет природа!
Пусть зима принесет тебе счастье!
И укроет от горя снегами!
Пусть на улице будет ненастье –
А душа светит солнца лучами!
***
Декабрь в свои права вступает,
Неся с собою холода,
Тебе пусть ветер не мешает,
В душе всегда цветет весна.
Ведь скоро снег покроет землю,
Крыши домов, поля, холмы,
И тучами затянет небо,
Тебя же — с первым днем зимы!
Первый день зимы 2022 – поздравление в прозе
Поздравляем с наступлением прекрасного и волшебного времени года – зимы! Пусть в первый день этого сезона для Вас откроется новая счастливая страница книги Вашей судьбы, пусть исполняются желания и сбываются мечты. Желаем, чтобы эта зимняя пора стала для Вас периодом чудес, радостных встреч и приятных эмоций.
***
Поздравляю с первым днем зимы! Хочу пожелать тебе много ярких и светлых эмоций, сказочного настроения, побольше поводов для восторга и счастья. Пусть этой зимой у тебя случится настоящее чудо!
***
Поздравляю с первым днем зимы! Желаю свежих эмоций, сказочного настроения, восторга, радости, уюта, тепла, трогательных моментов и ощущения приближающегося чуда! Будьте ближе к любимым, извините за любовь и наслаждайтесь общением в приятной компании!
Поздравления в прозе и стихах с первым днем зимы / Фото Canva
Вот и к нашему порогу пришла зима. Желаю, чтобы этот первый морозный день принес в вашу жизнь как можно больше света и добра. Пусть на душе у вас всегда сияет солнце, а на сердце всегда будет тепло, не смотря на отметку термометра. Поздравляю с первым днем зимы!
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Первый день зимы – это начало новой сказки, ведь именно зимой случаются чудеса, особенно волшебно горят огоньки, дом наполняется магией уюта и тепла, мороз рисует картины на оконных стеклах, а земля устилается белым ковром! Пусть эта зима будет сказочно прекрасной и дарит много замечательных событий!
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Морозный воздух бодрит и извещает, что зима наступила! А значит настал период теплых пледов, больших кружек чая, волшебства, радости и праздничного веселья! Пусть зимой вас согревают любящие сердца!