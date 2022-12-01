В преддверии рождественско-новогодних праздников мы сделали для вас отличную подборку поздравлений с помощью которых вы сможете поздравить своих друзей и знакомых, пишет 24 канал.

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Картинки-поздравления с первым днем зимы

Картинки-поздравления с первым днем зимы / Фото "Апостроф"

1 декабря – поздравление с первым днем зимы / Фото "ТСН"

Зима в Украине – картинки-поздравления с 1 декабря / Фото Joy Pup

Первый день зимы – прекрасные открытки / Фото из открытых источников

Приветствие с первым днем зимы в картинках / Фото "ТСН"

Первый день зимы – картинки-поздравления для родных / Фото "Апостроф"

Первый день зимы в Украине 2022 – картинки-поздравления / Фото Joy Pup

1 декабря – поздравление с первым днем зимы / Фото "ТСН"

Приветствие с первым днем зимы в стихах

Пожелать хочу тепла,

Уюта, счастья и любви,

Веселья яркого, добра

Тебе я в первый день зимы!

Пусть не тревожат холода,

На сердце будет хорошо,

Мечты сбываются всегда,

И все дается пусть легко!

Желаю, чтобы оптимизм

Не гас ни летом, ни зимой,

Так же, как солнышко, лучист

И ярок был день каждый твой!

***

В первый день зимы морозной

Я хочу вам пожелать,

Чтобы в стужу в своем сердце

Вам тепло лишь сохранять.

Чтоб пора веселых празднеств

Вам удачу принесла.

Не взирая на погоду,

Чтоб в душе весна цвела.

Первый день зимы – поздравления в прозе и стихах / Фото Canva

С первым днем зимы! Ура!

Это лучшая пора.

Не пугает холод пусть,

Прогони из сердца грусть,

Наслаждайся каждым днем,

Не печалься ни о чем.

***

Поздравляю тебя с первым днем зимы!

С этой снежной порою года!

Когда с искренней чистотою

В белом платье поет природа!

Пусть зима принесет тебе счастье!

И укроет от горя снегами!

Пусть на улице будет ненастье –

А душа светит солнца лучами!

***

Декабрь в свои права вступает,

Неся с собою холода,

Тебе пусть ветер не мешает,

В душе всегда цветет весна.

Ведь скоро снег покроет землю,

Крыши домов, поля, холмы,

И тучами затянет небо,

Тебя же — с первым днем зимы!

Первый день зимы 2022 – поздравление в прозе

Поздравляем с наступлением прекрасного и волшебного времени года – зимы! Пусть в первый день этого сезона для Вас откроется новая счастливая страница книги Вашей судьбы, пусть исполняются желания и сбываются мечты. Желаем, чтобы эта зимняя пора стала для Вас периодом чудес, радостных встреч и приятных эмоций.

***

Поздравляю с первым днем зимы! Хочу пожелать тебе много ярких и светлых эмоций, сказочного настроения, побольше поводов для восторга и счастья. Пусть этой зимой у тебя случится настоящее чудо!

***

Поздравляю с первым днем зимы! Желаю свежих эмоций, сказочного настроения, восторга, радости, уюта, тепла, трогательных моментов и ощущения приближающегося чуда! Будьте ближе к любимым, извините за любовь и наслаждайтесь общением в приятной компании!

Поздравления в прозе и стихах с первым днем зимы / Фото Canva

Вот и к нашему порогу пришла зима. Желаю, чтобы этот первый морозный день принес в вашу жизнь как можно больше света и добра. Пусть на душе у вас всегда сияет солнце, а на сердце всегда будет тепло, не смотря на отметку термометра. Поздравляю с первым днем зимы!

***

Первый день зимы – это начало новой сказки, ведь именно зимой случаются чудеса, особенно волшебно горят огоньки, дом наполняется магией уюта и тепла, мороз рисует картины на оконных стеклах, а земля устилается белым ковром! Пусть эта зима будет сказочно прекрасной и дарит много замечательных событий!

***

Морозный воздух бодрит и извещает, что зима наступила! А значит настал период теплых пледов, больших кружек чая, волшебства, радости и праздничного веселья! Пусть зимой вас согревают любящие сердца!