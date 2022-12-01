Напередодні різдвяно-новорічних свят ми зробили для вас чудову добірку привітань за допомогою яких ви зможете привітати своїх друзів та знайомих, пише 24 канал.
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Картинки-привітання з першим днем зими
Картинки-привітання з першим днем зими / Фото "Апостроф"
1 грудня – привітання з першим днем зими / Фото "ТСН"
Зима в Україні – картинки-привітання з 1 груднем / Фото Joy Pup
Перший день зими – чудові листівки / Фото з відкритих джерел
Привітання з першим днем зими у картинках / Фото "ТСН"
Перший день зими – картинки-привітання для рідних / Фото "Апостроф"
Перший день зими в Україні 2022 – картинки-привітання / Фото Joy Pup
1 грудня – привітання з першим днем зими / Фото "ТСН"
Привітання з першим днем зими у віршах
Зима у свої права вступила,
Грудень нову пору відкрив.
Вже чути морозу силу,
І сніг усю землю килимком укрив.
Тебе я з тим і вітаю,
Щасливою нехай виявиться зима.
Здоров’я, бадьорості бажаю
І неосяжного душевного тепла.
***
У перший день морозної зими
Я хочу вам побажати,
Щоб у холоднечу у своєму серці
Вам тепло лише зберігати.
Щоб пора веселих свят
Вам удачу принесла.
Попри погоду,
Щоб у душі весна цвіла.
***
Сьогодні перший день зими,
І я сердечно вас вітаю!
Щоб холодів не знали ви
Я від душі вам побажаю!
Перший день зими – привітання у прозі та віршах / Фото Canva
Удачу принесе,
Від радості нехай серце,
Як птах заспіває.
Сніжок веселий, яскравий,
Подарує вам спокій,
І чистий, дзвінкий сміх,
Поллється нехай рікою.
Нехай завзятою буде,
І легкою життя нитка,
Успіхом бажаю насолоджуватися,
А біди всі забути.
***
Вам в перший день зими бажаю
Теплом улюблених зігрівати
І, в житті чудеса зустрічаючи,
Великих успіхів очікувати.
Зима – особливий час,
Адже сніг приховує все навколо.
Для радості відкриті двері.
Нехай життєвих не буде хуртовин!
Перший день зими 2022 – привітання у прозі
Вітаємо з настанням прекрасної та чарівної пори року – зими! Нехай першого дня цього сезону для Вас відкриється нова щаслива сторінка книги Вашої долі, нехай виконуються бажання і збуваються мрії. Бажаємо, щоб ця зимова пора стала для Вас періодом чудес, радісних зустрічей та приємних емоцій.
***
Вітаю з першим днем зими! Хочу побажати тобі багато яскравих і світлих емоцій, казкового настрою, побільше приводів для захоплення і щастя. Нехай цієї зими у тебе трапиться справжнє диво!
***
Вітаю з першим днем зими! Бажаю свіжих емоцій, казкового настрою, захоплення, радості, затишку, тепла, зворушливих моментів і відчуття дива, що наближається! Будьте ближче до коханих, даруйте кохання та насолоджуйтесь спілкуванням у приємній компанії!
Привітання у прозі та віршах з першим днем зими / Фото Canva
Ось і до нашого порогу прийшла зима. Бажаю, щоб цей перший морозний день приніс у ваше життя якомога більше світла і добра. Нехай на душі у вас завжди сяє сонце, а на серці завжди буде тепло, не дивлячись на позначку термометра. Вітаю з першим днем зими!
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Перший день зими – це початок нової казки, адже саме взимку трапляються дива, особливо чарівно горять вогники, будинок наповнюється магією затишку та тепла, мороз малює картини на шибках, а земля встеляється білосніжним килимом! Нехай ця зима буде казково-прекрасною та дарує багато чудових подій!
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Морозне повітря бадьорить і сповіщає, що зима настала! А значить настав період теплих пледів, великих кухлів чаю, чарівництва, радості та святкових веселощів! Нехай узимку вас зігрівають люблячі серця!