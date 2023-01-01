Новий рік – це хороший час, щоб налаштувати себе на добрі зміни й почати вірити у диво. Ми зробили добірку приємних привітань, які неодмінно порадують ваших близьких й допоможуть віднайти вогники радості, пише 24 канал.

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