Новий рік – це хороший час, щоб налаштувати себе на добрі зміни й почати вірити у диво. Ми зробили добірку приємних привітань, які неодмінно порадують ваших близьких й допоможуть віднайти вогники радості, пише 24 канал.
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