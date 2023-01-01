Новый год – это хорошее время, чтобы настроить себя на хорошие перемены и верить в чудо. Мы сделали подборку приятных поздравлений, которые непременно порадуют ваших близких и помогут найти огоньки радости. пишет 24 канал.

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