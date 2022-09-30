Жінки, які мають ім'я Віра є по житті розсудливими й виваженими у кожному кроці. Вони мають добре розвинену інтуїцію й не люблять робити швидких та невиважених рішень. Також свої іменини сьогодні святкують Надія, Любов й Софія, адже в Україні відзначають День пам'яті Віри, Надії, Любові й матері їх Софії, пише 24 канал.

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Свій День ангела протягом року Віри святкують:

26 лютого

14 червня

30 вересня

15 і 31 грудня

Привітання з Днем ангела Віри 2022 у віршах

День Ангела сьогодні твій,

Рідна наша Віро!

Нехай він несе тобі спокій,

І радості – без міри.

Хай дні без зайвої метушні

Йдуть, несучи удачу!

Щоб з кожним днем була б ти

Прекрасніша й багатша!

***

Ви – немов яскрава зоря!

Недарма Вас Вірою назвали!

Так не сумуйте ви ніколи,

В день Ангела радійте!

Сумніви якомога далі відкидайте,

Нових цілей досягайте!

Нехай буде лагідною ніч,

А день з усмішкою зустрічайте!

***

У Вас сьогодні іменини.

У Вас, що носить ім’я Віра.

Ви до нас зійшли з картини

І образ Ваш бентежить кров!

Ви так прекрасні, Ви – красиві!

І я бажаю Вам здобутків і тепла!

Щоб завжди Ви були такі кохані,

Щоб вистачило Вашої любові на сто літ!

Привітання з Днем ангела Віри у віршах / Фото з відкритих джерел

Хай світлий Ангел береже повік

Вогонь зорі, що долею зветься.

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим усміхнеться.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні капельки страждань.

Будьте завжди гарними й молодими,

Бажанами, добрими й простими.

Зажди усміхненими й милими,

Зажди коханими і єдиними.

***

Бажаємо Вірі, щоб міцним щастя було,

Здоров'ячко його, щоб берегло,

Хай фортуна стрічає її на порозі,

А лихо ніколи не трапилося на дорозі.

Поруч із Вірою ангел летить,

І її береже завжди та всюди,

Щасливою буде шкірна мить,

І благодать з Вірою нехай буде!

Привітання з Днем ангела Віри у прозі

З Днем ангела тобі, люба Віро! Нехай добрий художник розфарбує твоє життя яскравими фарбами, а таланливий композитор напише мажорну мелодію твоєї долі. У сплячої красуні були феї, а твоєю феєю нехай буде твоя свята заступниця Віра. Бажаю тобі міцного здоров'я і сил, везіння, успіхів та удачі у всіх починаннях, здійснення заповітних бажань, вірних друзів та сімейного щастя!

***

Мила наша Вірочко! Ми вітаємо тобі з іменинами та бажаємо щастя, здоров'я, міцної віри та любові до ближнього. Хай близькі та рідні тобі люди завжди будуть поряд з тобою та всіляко захищають від біди. І нехай Господь береже тобі щодня! Вітаю з твоїм днем!

Привітання з Днем ангела Віри у прозі / Фото з відкритих джерел

Вірочка, нехай всі твої заповітні мрії здійсняться, а життя підносить безліч приємних сюрпризів! Бажаю тобі завжди зберігати в серці віру, а душу наповнювати любов'ю і добром! Нехай кожен твій день буде неймовірно вдалим і казково щасливим!

***

Дорога Вірочка, вітаю тебе зі святом! Бажаю тобі завжди вірити в себе, у свої сили й удачу, дарувати віру рідним і близьким людям. Нехай в житті твоєї яскраво світить сонечко і ллється радісна пісня, бажаю тобі великого щастя, найщирішої й чистої любові, світлої надії й доброго здоров'я!

***

Кажуть, ангел-хранитель нас направляє на вірний шлях, якщо ми щиро віримо в Бога й існування вищих покровителів. Віра в добро допомагає побачити істину на життєвому перехресті, а особистий ангел залишає нам знаки й підказки для усвідомлених рішень. Я тобі бажаю Віра, щоб твій ангел-охоронець завжди приглядав за тобою й оберігав тебе від життєвих негараздів. З Днем ангела!

Картинки-привітання з Днем ангела Віри

Картинки з Днем ангела Віри 2022 / Фото "Радіо МАКСИМУМ"

Привітання з іменинами Віри 2022 у картинках / Фото з відкритих джерел

Картинки-привітання з Днем ангела Віри / Фото "Радіо МАКСИМУМ"

День ангела Віри привітання у картинках / Фото "Inforoom"

З іменинами Віри картинки-привітання / Фото з відкритих джерел

Картинки-привітання 2022 з Днем ангела Віри / Фото з відкритих джерел

З Днем ангела Віри картинки-привітання / Фото з відкритих джерел