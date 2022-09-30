Іменини збігатися із великим християнським святом – Днем пам'яті Віри, Надії, Любові та Софії. У цей день згадують Софію та її трьох доньок, які були названі найвищими християнськими чеснотами й мали непохитну віру в Бога навіть перед загрозою смерті. А от ім'я "Софія" означає мудрість. Ми підготували для вас красиву добірку привітальних листівок для ваших рідних та близьких, зазначає 24 канал.

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Картинки-привітання з Днем Ангела Віри, Надії, Любові та Софії

Картинки-привітання з іменинами Віри, Надії, Любові й Софії / Фото "Радіо МАКСИМУМ"

З іменинами Віри, Надії, Любові й Софії 2022 / Фото з відкритих джерел

Привітання з іменинами Віри, Надії, Любові й Софії / Фото з відкритих джерел

Картинки-привітання для Віри, Надії, Любові й Софії / Фото з відкритих джерел

З Днем ангела Віри, Надії, Любові й Софії картинки-привітання / Фото з відкритих джерел

Картинки-привітання з Днем ангела Віри, Надії, Любові й Софії / Фото з відкритих джерел

Привітальні листівки з іменинами Віри, Надії, Віри й Софії 2022 / Фото з відкритих джерел

З Днем ангела Віри, Надії, Любові й Софії картинки-привітання / Фото з відкритих джерел