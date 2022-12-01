З юдейської мови ім'я Роман перекладається як "рівний Богу", "схожий до Бога". Романи відзначають свої іменини декілька разів на рік: 11, 16 лютого, 15 травня, 1, 23 серпня та 14 жовтня. Але найвідоміший День ангела Романа саме 1 грудня, зазначає 24 канал.

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Привітання з Днем ангела Романа у віршах

Посміхнися нам, Романе,

Ти й насправді Богом даний

Любий-милий нам усім.

Твій характер, твоя вдача,

Промінь сонечка неначе,

Зігріва завжди наш дім!

***

Романе, з іменинами тебе!

Щастя нехай увійде швидше до твого життя.

Стороною нехай оминають негоди.

Досягай, розвивайся, прагни!

Чекає хай радісних багато моментів

І у серцевих справах, і у кар'єрі.

Бажаю отримувати від усіх компліменти

І щасливим бути на всі сто відсотків.

***

Хай Роману життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров’я і довгого віку.

Привітання з Днем ангела Романа у віршах / Фото з відкритих джерел

Тобі бажаю я, Роман,

Любові бурливий океан,

Щоб рік наступний був, як свято,

На все щоб вистачало сил багато.

За життям не йди понуро,

Зневіра, нудьга – це гріх!

Адже треба, щоб у житті було

Здоров’я та веселий сміх!

***

Нині в гарної людини –

Найкрутіші іменини.

Будуть в тебе подарунки,

Привітання й поцілунки.

Я приєднуюсь до всього,

Хай в житті все буде кльово!

Хай здоров'я не підводить,

Й грошенята хай підходять!

***

Твоє ім’я Роман – найкраще з імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде і є надія!

День ангела Романа – привітання у прозі

Чарівного хлопця, на ім'я Роман хочу привітати з його днем ангела! Бажаю тобі, щоб будь-яка робота давалася легко, щоб успіх був стрімким і стабільним, щоб твоє щастя було довговічним і міцним, щоб душа була щирою, здоров'я – міцним, друзі – надійними, а любов – вірною і взаємною.

***

Бажаю, щоб удача крокувала за тобою по п'ятах, щоб всі мрії збувалися, щоб ти, Рома, завжди залишався шалено щасливою людиною! Нехай кожен день приносить тобі тільки радість, позитив і нові успіхи! Бажаю міцного здоров'я, відданих друзів і всіляких гараздів!

***

Романе! Вітаю тебе із Днем Ангела! Бажаю, щоб будь-яка темна смуга у твоєму житті виявилася злітною. Нехай кожен день для тебе буде яскравим та незрівнянним. Насолоджуйся життям у всій його красі й будь щасливий завжди й скрізь!

Привітання у прозі з Днем ангела Романа / Фото "ТСН"

Дорогий Роман! У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжували удача, процвітання й успіх.

***

З Днем Ангела тебе, Романе! Сьогодні у твою адресу хочеться сказати дуже багато теплих слів! Нехай життя підносить тобі тільки хороше: везіння, виконання бажань, високі злети! Роман – значить міцний. Бажаємо тобі міцного здоров’я, міцної дружби, міцного кохання і хай у тебе буде один єдиний роман, але на все життя!

***

Вітаємо нашого дорогого Романа! Нехай і далі триває твій роман з життям, повний любові, незвичайних відкриттів і дивовижних зустрічей. Нехай ім’я твоє: “мужній, сильний”, допоможе тобі в цьому. Будь щасливим!

Смс-привітання з Днем ангела Романа

В День Ангела, Романе, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Ніжність небес нехай ангел дарує,

Пензлем чарівним хай в серці малює,

Світлі надії, мрії прекрасні,

Щире кохання, радість і щастя!

***

Романе, зі святом! Бажаю тобі підкорювати всі вершини та стрімкі скелі, щоб бути на висоті та пишатися собою. Нехай шлях твій буде легким та сонячним. Життя багатого, любові пристрасної, почуттів щирих!

День ангела Романа 2022 – смс-привітання / Фото "СТБ"

Роман, ти пристрасна натура, що не терпить одноманітності, а твоя палка фантазія здатна видавати просто божевільні ідеї. За тебе, друже, за твоє вміння урізноманітнити та прикрасити наше сіре життя!

***

Нехай ангел твій весну приносить,

І для тебе в небі просить:

Долю добру, незрадливу,

Ще й достатку цілу ниву,

У сім’ї любов та шану

З Днем Ангела Романа!

***

Днів Ангела у році є багато,

Сьогодні День Романа ось прийшов,

Бажаю зла тобі не знати,

Та щастя скарб, щоб ти в житті знайшов.