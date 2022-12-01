С иудейского языка имя Роман переводится как "равный Богу", "подобный Богу". Романы отмечают свои именины несколько раз в году: 11, 16 февраля, 15 мая, 1, 23 августа и 14 октября. Но самый известный День ангела Романа именно 1 декабря, отмечает 24 канал.
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Поздравления с Днем ангела Романа в стихах
С Днем Ангела Роман тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебя желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме – достатка, уюта всегда,
Пусть в дверь его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье – понимания, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
***
День Ангела – тот день, когда к тебе
Спустился Ангел и повел тебя по жизни.
Желаю, Рома, быть на высоте,
Желаю и любви, и оптимизма!
Сегодня, в этот твой особый день
Желаю, чтобы жизнь бывала разной,
Чтоб впечатления искать было не лень,
Роман, чтоб каждый день твой был прекрасен!
***
Желаю от души тебя, Роман,
Здоровья много крепкого и сил,
А также счастья целый океан,
Чтоб радость каждый день тебя дарил!
Желаю тебя, Ромочка, чтоб ты
В карьере продвигался только вверх!
Пусть все твои сбываются мечты,
А за успехом ждет всегда успех!
Поздравления с Днем ангела Романа в стихах / Фото из открытых источников
Поздравляем Романа
В этот солнечный день!
Ведь гуляют по странам
Именины везде!
Пусть любовь тебя дарит
Каждый в жизни твоей.
Пусть светлее мир станет,
А улыбка – хорошей.
***
Роман, настал день ангела сейчас,
И я тебя поздравить очень рада,
Ты – парень видный, искренний у нас,
Для девушки любой, поверь – награда.
Хочу тебя удачи пожелать,
И никогда не стоит волноваться,
Ведь чтобы в жизни целей созревать,
Мужчине нужно только одно – собраться!
***
Будь счастливее всех, Роман!
Пусть тебя все удается,
Воплощается мечта,
И легко успех даётся.
Любят близкие хай,
Ценит верная семья,
Веселись, живи, мечтай
Пусть поддержат все друзья!
День ангела Романа – поздравление в прозе
Очаровательного парня, по имени Роман хочу поздравить с его днем ангела! Желаю тебе, чтобы любая работа давалась легко, чтобы успех был стремительным и стабильным, чтобы твое счастье было долговечным и крепким, чтобы душа была искренней, здоровье – крепким, друзья – надежными, а любовь – верной и взаимной.
***
Желаю, чтобы удача шагала за тобой по пятам, чтобы все мечты сбывались, чтобы ты, Рома, всегда оставался безумно счастливым человеком! Пусть каждый день приносит тебе только радость, позитив и новые удачи! Желаю крепкого здоровья, преданных друзей и всяческих благополучий!
***
Роман! Поздравляю тебя с Днем Ангела! Желаю, чтобы любая темная полоса в твоей жизни оказалась взлетной. Пусть каждый день для тебя будет ярким и бесподобным. Наслаждайся жизнью во всей его красоте и будь счастлив всегда и везде!
Поздравление в прозе с Днем ангела Романа / Фото "ТСН"
Дорогой Роман! В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех делах твоих – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопровождали удача, процветание и успех.
***
С Днем Ангела тебя, Роман! Сегодня в твой адрес хочется сказать очень много теплых слов! Пусть жизнь преподносит тебе только хорошее: везение, исполнение желаний, высокие взлеты! Роман – значит крепкий. Желаем тебе крепкого здоровья, крепкой дружбы, крепкой любви и пусть у тебя будет один единственный роман, но на всю жизнь!
***
Поздравляем нашего дорогого Романа! Пусть продолжается твой роман с жизнью, полный любви, необычных открытий и удивительных встреч. Пусть имя твое: "мужественный, сильный", поможет тебе в этом. Будь счастлив!
Смс-поздравление с Днем ангела Романа
В День Ангела, Роман, желаю я любви
И от души успешных побед,
Вдохновение, счастье светлого, здоровье,
И пусть тебя хранит Бог!
***
Нежность небес да ангел дарит,
Кистью волшебной пусть в сердце рисует,
Светлые надежды, мечты прекрасны,
Искренняя любовь, радость и счастье!
***
Роман, с праздником! Желаю тебе покорять все вершины и крутые скалы, чтобы быть на высоте и гордиться собой. Пусть путь твой будет легким и солнечным. Жизнь богатого, любви страстной, чувств искренних!
День ангела Романа 2022 – смс-поздравления / Фото "СТБ"
Роман, ты страстная натура, не терпящая однообразия, а твоя пылкая фантазия способна издавать просто безумные идеи. За тебя, друг, за твое умение разнообразить и украсить нашу серую жизнь!
***
Кремы и румяна.
Спешно на лицо кладут,
Потому что нынче здесь –
Именины у Романа!
Пусть уют и нега дома,
А на службе – деньги, рост.
Будь красив, умен и прост!
Счастья и удачи, Рома!
***
Дней Ангела в году много,
Сегодня День Романа вот пришел,
Желаю зла тебе не знать,
Да счастье сокровище, чтобы ты в жизни нашел.