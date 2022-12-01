З грецької мови ім'я Роман означає – "міцний, сильний". До нас воно надійшло з Візантії, а в Київській Русі воно набуло популярності після прийняття християнства, пише 24 канал.

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Згідно з церковним календарем День ангела Романа припадає на такі дні у році:

18 січня;

11, 16 лютого;

2 і 29 березня;

15 травня;

5, 13 червня;

1, 6, 11, 15, 23 серпня;

8, 16, 24 вересня;

8, 14 жовтня;

13 листопада;

1, 10 грудня.

Картинки-привітання з Днем ангела Романа

Картинки з Днем ангела Романа 2022 / Фото "РадіоТрек"

Привітання з іменинами Романа 2022 у картинках / Фото "Радіо МАКСИМУМ"

Картинки-привітання з днем ангела Романа / Фото "ВолиньІнфо"

День ангела Романа – привітання у картинках / Фото "Радіо МАКСИМУМ"

З іменами Романа – картинки-привітання / Фото з відкритих джерел

З Днем ангела Романа 2022 – картинки-привітання / Фото "Радіо МАКСИМУМ"

День ангела Романа – гарні листівки зі святом / Фото з відкритих джерел

День ангела Романа – привітальні картинки / Фото "Радіо МАКСИМУМ"