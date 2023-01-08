День ангела Марії: неймовірні привітання зі святом у віршах та прозі
8 січня свої іменини відзначають жінки та дівчат з іменем Марія. Вони є лагідними та добрими, завжди готові прийти на допомогу й вислухати. Водночас вони знають, що таке почуття гідності й готові постояти за себе.
Ім'я Марія є досить поширеним в Україні, а найвідоміша жінка з цим іменем є мати Ісуса Христа. У Старому заповіті це ім'я також носила сестра Мойсея. З нагоди такого гарного свята ми підготували добірку привітань у прозі та віршах, щоб ви могли привітати Марій з їх Днем ангела, зазначає 24 канал.
Читайте також З Днем ангела Марії: красиві листівки-привітання для іменинниці
День ангела Марії – привітання у віршах
Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
У день іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають зі всіх сторін,
З Днем ангела Марії найкращі привітання!
***
Вітаю з іменинами Марії,
Бажаю хай здійсняться заповітні мрії,
Чого не вистачає – хай прибуде,
Нехай в житті усе, що треба, буде!
У домі хай поселиться достаток,
Хай в вазу ставить "хтось" завжди букет ромашок,
Хай буде добра доля та кохання,
Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!
***
Вітаю з іменинами Марії,
Бажаю хай здійсняться заповітні мрії,
Чого не вистачає – хай прибуде,
Нехай в житті усе, що треба, буде!
У домі хай поселиться достаток,
Хай у вазу ставить хтось завжди букет ромашок,
Хай буде добра доля та кохання,
Щаслива усмішка і ввечері, і зрання.
***
Хай Марію нашу ангел вберігає,
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі, щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
Привітання з Днем ангела Марії – вірші та проза / Фото Canva
Твоє ім'я Марія – найкраще з імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде і є надія!
***
З Днем ангела Марію вітаємо,
Щастя й долі тобі ми бажаємо,
Здоров'я, небесної благодаті,
Миру й злагоди завжди у хаті.
Нехай любов незгасно світить,
Хай доля радісно співає,
Для тебе усі найкращі квіти
І найласкавіші слова.
***
В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаємо,
І щодня й щомиті,
Хай Марії помагає,
Ангел покровитель!
***
Нехай під крилами своїми
Марію ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле!
День ангела Марії – привітання з іменинами, вірші, проза / Фото Canva
Привітання у прозі з Днем ангела Марії
Люба, Маріє! Вітаю тебе з Днем ангела. Нехай ангел-охоронець оберігає тебе на кожному кроці. Хай піклується про твоїх близьких і слідує за тобою, де б ти не була.
***
Марія, щиро вітаю! Бажаю, щоб твоє життя було запаморочливо захопливе та іскристо яскраве! Щастя тобі, справжнього кохання, прекрасних друзів, підтримки рідних. Нехай у тебе завжди буде гарний настрій, прекрасне самопочуття і повна задоволеність в душі! Бажаю завжди бути такою доброю, енергійною, веселою, сміливою, відвертою, дивовижною. Нехай кожен день служить для твоєї чарівної усмішки, нехай у твоєму житті буде і радість, і любов, і щастя, і удача.
***
Марія, вітаю тебе з Днем ангела. Нехай твій охоронець завжди буде з тобою, нехай твоя сила ані на мить не ослабне, нехай твоя краса ані на хвилину не згасне. Бажаю з доброю надією йти тільки вперед.
***
Цей день немов створений для подарунків і квітів – вітати тебе, Маріє, уже готовий цілий світ. Бажаю, щоб здійснилися всі твої мрії, щоб ти завжди крокувала життєвою стежиною з успіхом і удачею. Нехай любов дарує ласку, віру, ніжність і тепло. Щоб жила ти, немов у казці, щоб у світ несла добро!
З Днем ангела Марії – привітання зі святом, проза, вірші / Фото Canva
Дорога Маріє, з Днем ангела! Твоя небесна опікунка подарувала тобі безліч якостей: доброта, повага до інших, щирість і чесність. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір подарунків і пишається тим ім'ям, що дарували тобі твої батьки. Вітаю зі святом!
***
Марія, вітаю з чистим і світлим святом, днем твого ангела-хранителя. Бажаю тобі ніколи не сумніватися в його допомозі й рішеннях. Іноді через випробування ми отримуємо цінні уроки життя і все це відбувається не дарма, хоч іноді й болісно. Бажаю тобі, щоб таких уроків було менше, щоб по життю були добрі сюрпризи, світлі люди та радісні події.
***
Марійко, бажаю тобі цвісти й пахнути, немов прекрасна квіточка! Залишайся королевою для свого улюбленого короля, адже ви неймовірно красива і гармонійна пара! Нехай у тебе в житті завжди буде міцна опора у вигляді рідних і друзів! Нехай всі твої мрії та бажання обов'язково збудуться! Нехай буде довгим і щасливим твій шлях по життю, нехай поруч завжди будуть дорогі серцю люди та вірні друзі. Бажаю тобі, Машенько, здоров'я, добробуту, ангельської краси та щирої щедрості душі.
***
Марія, вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і у хвилини радості й у хвилини смутку, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він — підніме, коли ти заплачеш — втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме.